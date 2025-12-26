Calificaciones de jugadores del Manchester United contra Newcastle con Lisandro Martínez y Patrick Dorgu excelentes

Man Utd venció al Newcastle por 1-0 en Old Trafford después de que el primer gol de Patrick Dorgu para el club propiciara un excelente esfuerzo defensivo en la segunda mitad.

Patrick Dorgu celebra tras el primer gol

El Manchester United ascendió al quinto puesto de la Premier League después de que un cambio de forma de Ruben Amorim provocara un cambio de suerte en la victoria por 1-0 contra el Newcastle.

El United estuvo estancado durante gran parte de la segunda mitad y tuvo que desplegar una línea defensiva para mantener la ventaja que había obtenido antes del descanso.

Ese gol provino de una fuente poco probable. Un tiro largo medio despejado cayó tentador para Patrick Dorgu, quien primero disparó una volea con el pie izquierdo hacia la esquina inferior desde 16 metros. Aquí están las calificaciones de los jugadores de Manchester Evening News.

Senne Lammens: Buena parada de Guimaraes en la primera mitad y sólida después del descanso cuando Newcastle aumentó la presión. 7

Diogo Dalot: De vuelta en una posición familiar de lateral derecho y al ataque en la segunda mitad. Probado por Gordon y tuvo que retroceder con Hall mientras el United intentaba aguantar. 6

Ayden cielo: Ser titular para Yoro fue una muestra de confianza por parte de Amorim y lo hizo bien contra Woltemade. La confianza regresa después de un período al margen. 8

Lisandro Martínez: Ganó un cabezazo contra Woltemade en la primera parte y recuperó su rango de pase. Nombrado capitán a su regreso y defendió muy bien. 8

Lucas Shaw: Una primera titularidad como lateral izquierdo en 18 meses. Hubo algún que otro momento inestable, pero salió adelante y venció a Murphy en la segunda mitad. 6

Manuel Ugarte: Su turno de Cruyff en la primera parte resumió la confianza con la que jugó el United. Todavía no es muy bueno en posesión, pero luchó duro sin balón. 7

Casemiro: Sorprendido al ver cómo sus números subían al inicio de la segunda mitad. Desaprovechó una buena oportunidad inicial, pero no pudo tomar el control del partido tras el descanso. 6

Patricio Dorgu: Su gol fue brillante y después su confianza aumentó visiblemente. Fue diligente a la defensiva y siguió siendo una amenaza real en el futuro. El mejor partido del United. 8

Montaje de albañil: Vuelva a marcar la pauta con una excelente presión en la primera mitad y un excelente juego de conexión. Sería un gran error si ahora estuviera en la lista de lesionados. 7

Matheus Cunha: Una actuación muy dinámica en la primera mitad, pero tuvo problemas para influir en el partido después del descanso. 7

Benjamín Sesko: Mucho mejor que últimamente. Golpeó el travesaño en su último toque del partido, pero aguantó bien el balón en la primera parte y pareció más fuerte. 7

Suplentes

Jack Fletcher: Sorprendido desde el principio por el ritmo y el aspecto físico del partido, pero se calmó bien. Un buen pase para poner a Dorgu detrás de Miley. 6

Leny Yoro: Lee bien el juego como lateral derecho y contribuye a un esfuerzo defensivo sólido. 7

Josué Zirkzee: Apenas vi el balón cuando el United se alejó. 6

Tyrell Malacia: No hay tiempo para causar un impacto.

Tyler Frederickson: No hay tiempo para causar un impacto.

Subs no utilizados: Bayindir, T Fletcher, Mantato, Lacey