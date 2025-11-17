La Operación Cebra es un esfuerzo para reducir los accidentes de tráfico en Jepara

Jepara (ANTARA) – El jefe de policía de Jepara, AKBP, Erick Budi Santoso, enfatizó que la implementación de la Operación Zebra Candi 2025 es un paso estratégico para reducir el número de accidentes de tráfico en el área de Jepara.

“Esta operación también se llevó a cabo como un esfuerzo para mantener la seguridad, el orden y el tráfico fluido en medio de la aceleración del desarrollo de la infraestructura vial llevada a cabo por el gobierno de Jepara Regency”, dijo el lunes después de la llamada de tropas de la Operación Candi Zebra 2025 en las instalaciones de la sede de la policía de Jepara.

La reunión de la Tropa de Operación Candi Zebra de 2025 en el Patio de la Jefatura de Policía de Jepara fue dirigida por el Regente de Jepara, Witiarso Utomo.

Expresó el principal objetivo de la policía de reducir significativamente el número de accidentes en Jepara. Con tantas carreteras en construcción a través del Programa Jepara Seamless del Jepara Regent, se necesitan medidas serias para garantizar la seguridad pública.

Según él, la Operación Cebra se llevó a cabo en colaboración con varios actores, desde Kodim y Satpol PP hasta el Servicio de Transporte. Se espera que esta sinergia pueda garantizar que las actividades se ejecuten de manera óptima y vayan por buen camino.

Agregó que con la implementación de la Operación Cebra Candi 2025 se espera que la ciudadanía sea más consciente y ordenada en el tránsito. Se espera que una mayor disciplina de conducción reduzca el riesgo de accidentes y al mismo tiempo mantenga la estabilidad de la seguridad antes de Navidad y Año Nuevo 2026.

«La conciencia pública es muy importante. Esperemos que a través de esta operación se pueda reducir el número de accidentes y que la seguridad vial y las condiciones del tráfico sigan siendo seguras y propicias», dijo.

Mientras tanto, el regente Witiarso Utomo, al transmitir el mandato de la Policía Regional de Java Central con respecto a la implementación de la Operación Zebra Candi 2025, dijo que la Policía Regional de Java Central y la Policía del Resort llevaron a cabo oficialmente una Operación Policial Regional codificada «Zebra Candi 2025» con el tema «Lograr seguridad, orden y tráfico fluido (Kamsebtibcar Lantas) que sea seguro, cómodo y protegido antes de la implementación de la Operación Lilin 2025».

Esta operación durará 14 días, del 17 al 30 de noviembre de 2025, con una dotación total de 2.478 miembros combinados de las filas de la Policía Regional de Java Central y la Policía Distrital.

«La Operación Cebra es una operación para mantener la seguridad y el orden público en el sector tránsito, priorizando humanamente las actividades preventivas, preventivas y represivas. Se espera que la implementación de esta operación pueda reducir el número de accidentes e infracciones y aumentar la disciplina pública en el tránsito», dijo.

También enfatizó que la Operación Cebra Candi 2025 es parte de la creación de condiciones para dar la bienvenida a la Operación Lilin 2025.

Los objetivos prioritarios de aplicación de la ley incluyen ocho infracciones principales, a saber, el uso de un teléfono móvil mientras se conduce, la conducción por menores de edad, la conducción con más de una persona, la no utilización del casco SNI, la no utilización del cinturón de seguridad, la conducción bajo los efectos del alcohol, la conducción contra la corriente y la superación del límite de velocidad.

