Roy Keane le dice al Man United ‘gran potencia’ que proporcionaría un objetivo de transferencia de £ 60 millones

Se espera que el Manchester United contrate a Adam Wharton, quien hizo su primera titularidad con Inglaterra contra Albania el domingo en medio de un traslado de £ 60 millones a Old Trafford.

Adam Wharton fue elogiado por Roy Keane (Imagen: Eddie Keogh – The FA/The FA vía Getty Images)

Roy Keane elogió a Adam Wharton después de que se informara que el Manchester United haría una oferta de £60 millones. Wharton, joven del Crystal Palace, tuvo su primera titularidad con Inglaterra de manos de Thomas Tuchel el domingo, ayudando a los Tres Leones a vencer a Albania por 2-0.

Wharton, de 21 años, fue el que creó más oportunidades (tres) antes de ser expulsado por tarjeta amarilla en el minuto 75. Durante el descanso del partido de clasificación para la Copa del Mundo, se le pidió a Keane que diera su evaluación del mediocampista, quien, según afirmó recientemente el Daily Star, podría ser objeto de una oferta de £ 60 millones por parte del United.

«Me gusta Adam Wharton», dijo Keane en ITV. «Muchos centrocampistas modernos su primera opción parece ser: ‘¿Puedo ir hacia un lado o hacia atrás?’ Lo que me gusta de él, la primera opción que parece mirar es: «¿Puedo aprobarlo?» Y es un gran poder tenerlo.

«Aquí es donde puede madurar durante los próximos dos años, ya que juega al más alto nivel y exige a la gente. Es un poco blando en eso. Grita a los jugadores».

«Vaya, ‘¡Dame la pelota!’ Eso es lo que solía hacer, a menudo discutía con la gente. ‘¡Dame la pelota!’ Exige a tus compañeros de equipo.

«Todavía es nuevo, así que no voy a ser demasiado duro con él. Pero a medida que crezca y juegue más partidos, exige a tus compañeros de equipo».

A Roy Keane le ‘gusta’ ver a Adam Wahrton (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

A Wharton, que se unió a Palace procedente del club infantil Blackburn Rovers en enero de 2024 por £ 18 millones, se le preguntó recientemente sobre sus vínculos con United. En una entrevista con The Athletic, el jugador de 21 años admitió: «Realmente no lo miro ni pienso demasiado en ello».

«Siempre hay rumores flotando en las redes sociales. ¿Es cierto? ¿No es así? Sólo dímelo. Mis amigos, mi familia, mis hermanos, todos me enviarán mensajes y me dirán: ‘¿Es cierto que este club está interesado?’ Le dije: ‘Gracias por decírmelo porque no lo sabía'».

Impulsado por el interés de Old Trafford, Wharton respondió: «No sé quién lo está difundiendo ni quién en el United lo está viendo. Lo veo y pienso: ‘Está bien’, y luego sigo con mi día».

«El United, los grandes equipos, están todos vinculados a diez, veinte jugadores diferentes. Si yo soy uno de los veinte, entonces no es nada especial, así que no significa mucho. «Estoy hablando con mi agente sobre la planificación y las posibilidades.

«Pero en última instancia la pregunta es quién está interesado y quién está dispuesto a contratarte y si ese será el caso. Puedes hablar de ello, pero tienes que representarlo en el campo y demostrar que te lo mereces».

