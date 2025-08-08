La estación de policía de Pemalang-Bulog celebró un movimiento de comida barata

PEMALANG (Antara) – Police Pemalang Resort, Central Java, junto con el Bulog de la sucursal de Tegal, celebró un movimiento de comida barata en el mercado de Beji el viernes.

El jefe de policía de Pemalang Resort, AKBP Rendy Sceya Permana, en Pemalang, dijo que en el caso suministraba originalmente 1 tonelada de arroz, pero el entusiasmo de la comunidad que era bastante alto en la comida más 2 toneladas de arroz.

«Alhamdulillah, debido al alto entusiasmo, fue el arroz que inicialmente dimos 1 toneladas más 2 toneladas de arroz», dijo.

El que fue acompañado por el jefe de la sección de logística, Kompol Siswanto, dijo que el arroz se vendió con un peso neto de 5 kilogramos por paquete por un precio de Rp11,500 por kilogramo.

«Para la comunidad que comprará arroz, la tarjeta de población con el límite de compra máximo de dos paquetes debe traer», dijo.

Según él, la actividad del movimiento de alimentos baratos en el contexto de la estabilización de la oferta y los precios de los alimentos se llevará a cabo de manera rutinaria cada semana.

«Esperemos que esta actividad pueda ayudar a la comunidad a satisfacer las necesidades básicas, especialmente el arroz. Para los residentes que comprarán arroz, esperamos hacer cola de manera ordenada», dijo.

Los residentes de la aldea de Banjaran Sela (35) dijeron que el arroz vendido era bastante barato porque el precio de esta materia prima en el Markt actualmente alcanzó RP. 15 mil por kilogramo.

«Con el movimiento de comida barata, me siento ayudado, gracias a la policía de Pemalang con Bulog por celebrar esta actividad», dijo.