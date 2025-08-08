5 momentos de la prueba de ADN Lisa Mariana-Ridwan Kamil, el niño había «desaparecido» a la atmósfera emocional

VIVA – La disputa entre celebridades Lisa Mariana y ex gobernador de West Java, Ridwan Kamilingresar a un nuevo capítulo implementando Tes ADN El jueves 7 de agosto de 2025, en el edificio Bareskrim Polri, South Yakarta.

Esta prueba fue en el centro de atención del público después de que Lisa afirmó que su hijo, California, fue el resultado de su relación con Ridwan Kamil. Aquí hay cinco momentos cruciales que le llamaron la atención durante el proceso de prueba de ADN.

1. Niño Lisa Mariana fue ‘perdida’ antes de la prueba de ADN

Un incidente inesperado ocurrió antes del muestreo de ADN. Cuando Lisa Mariana llegó al edificio Bareskrim Polri, su hija, CA, que se convirtió en el foco principal de esta prueba, no era visible. Esto provocó preguntas del equipo de medios presente.

«Mi hijo lo trajo de vuelta, a la izquierda», dijo Lisa.

Poco después, CA apareció con los miembros de la familia y fue directamente a la sala de examen para el muestreo genético del equipo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Investigación Criminal.

2. Las pruebas de ADN se llevan a cabo en diferentes pisos

Aunque estaba en el mismo edificio, Lisa Mariana y Ridwan Kamil no se reunieron directamente durante el proceso de prueba de ADN. El muestreo se llevó a cabo en una habitación separada, incluso en un piso diferente. El abogado de Ridwan Kamil, Muslim Jaya, explicó que Ridwan tomó una prueba en el piso 15, mientras que Lisa y CA en el piso 16. Esta separación fue parte de los procedimientos de investigación estándar para mantener la transparencia y la profesionalidad del proceso.

3. Lisa Mariana es emocional cuando se le toma a su hijo una muestra de sangre

El momento de la emoción ocurrió cuando CA, el hijo de Lisa, se sometió a un muestreo de sangre. Lisa parecía devastada al ver que su pequeña hija debía pasar por el procedimiento médico.

«Sí, es solo un suave, el niño es apuñalado en la aguja.

Este momento muestra el lado emocional de Lisa como una madre que lucha por la claridad del estado de su hijo.

4. Los resultados de la prueba de ADN se esperan en 10 días

El proceso de tomar el muestreo de ADN, que implica sangre y saliva de Lisa, Ridwan Kamil y CA, tuvo lugar suavemente. El abogado de Lisa, Jhonboy Nababan, declaró que se esperaba que los resultados de la prueba se anunciaran dentro de un máximo de 10 días. Hizo hincapié en que la apertura de su partido a estos resultados, lo que sería un determinante en la polémica que había estado sucediendo desde que Lisa subió su reclamo en marzo de 2025.

5. Lisa cree que el padre biológico del padre de Ridwan Kamil

Después de someterse a la prueba, Lisa Mariana confirmó su creencia de que Ridwan Kamil era el padre biológico de CA. Aunque no se reunió directamente con Ridwan durante el proceso, Lisa hizo una declaración firme a los medios de comunicación.

Esta polémica se originó a partir del informe de difamación presentado por Ridwan Kamil el 11 de abril de 2025, con el número de informe LP/B/174/IV/2025/Spkt/Bareskrim Polri, referido al Artículo 51 (1) Juncto 35 y/o Artículo 48 párrafo (1), (2) Joal 32 Párrico (1), (2), (2) o Artículo 45 y Artículo/Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo y Artículo y Artículo y Artículo y Artículo y Artículo y Artículo//Artículo//Artículo//Artículo y Artículo y Artículo y Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo//Artículo/Ay. 27A del Artículo 1 Año 1 2024 sobre ITE.

Esta prueba de ADN se convierte en un punto crucial para resolver conflictos que han conmocionado al público. Se espera que los resultados proporcionen claridad sobre las acusaciones que están sobresaliendo, al tiempo que terminan la especulación que se desarrolla en la comunidad.