El KPID de Java Central reveló el estado de 40 instituciones de radiodifusión

Semarang (ANTARA) – La Comisión Regional de Radiodifusión de Indonesia (KPID) de Java Central ha revelado la condición de 40 instituciones de radiodifusión de la región en la categoría «saludables y de calidad» según los resultados de estratificación en tres regiones, a saber, Kedu, Pekalongan Raya y Muria.

El coordinador de gestión de políticas y sistema de radiodifusión KPID de Java Central, Intan Nurlaili, enfatizó el martes en Semarang que la estratificación no es sólo una evaluación administrativa.

«Esta estratificación es una herramienta de medición objetiva. El objetivo es animar a las emisoras a seguir mejorando de forma sostenible», afirmó.

Según él, predominan las instituciones de radiodifusión que califican como «saludables y de calidad», seguidas de 32 instituciones en la categoría «calidad» y siete instituciones en la categoría «saludable».

Dijo que la región de Pekalongan registró la mayor contribución en la categoría superior, mientras que las regiones de Kedu y Muria mostraron una distribución bastante equilibrada, aunque todavía estaban concentradas en las dos categorías superiores.

«Estos datos confirman que la mayoría de las instituciones de radiodifusión han avanzado hacia estándares ideales, pero aún necesitan fortalecerse para que las mejoras de calidad puedan ocurrir de manera uniforme», dijo.

Dijo que el KPID de Java Central continuará el programa en las antiguas zonas residenciales de Semarang, Banyumas y Solo Raya el próximo año.

Según él, los resultados de la estratificación de las instituciones de radiodifusión también constituyen la base para la formulación de políticas de desarrollo.

«Queremos que haya una mejora mensurable en la calidad, no sólo respetando las reglas, sino también teniendo un impacto en el público», dijo.

El programa de estratificación está diseñado para captar las condiciones reales de las instituciones de radiodifusión en las regiones y también sirve como referencia para las instituciones en la formulación de estrategias de desarrollo.

Con un mapeo claro, dijo, KPID puede brindar asistencia más específica dependiendo del nivel de desempeño de cada institución.

Mientras tanto, el vicepresidente del KPID de Java Central, Nugroho Budi Raharjo, destacó la importancia de mantener el idealismo de los programas de estratificación de las instituciones de radiodifusión.

«La estratificación es una cuestión de calidad y de responsabilidad pública. Esto no es una competencia, sino un compromiso», afirmó.

También considera que el programa de estratificación es un intento de preservar la dignidad de la radiodifusión, porque la radiodifusión debe ser institucionalmente sólida y tener contenidos de alta calidad.

A través del programa de estratificación, el KPID de Java Central espera que las instituciones de radiodifusión continúen desarrollándose como entidades comerciales manteniendo su compromiso con la calidad de la transmisión, el profesionalismo de la gestión y el interés público.

«En el futuro, los resultados de la estratificación seguirán utilizándose como base para evaluar, entrenar y fortalecer un ecosistema de radiodifusión saludable y de calidad en Java Central», dijo.