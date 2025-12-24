Conviértase en el banco distribuidor de FLPP más grande en 2025, eche un vistazo a la estrategia de BTN para impulsar el rendimiento en 2026

Jacarta – PT Banco Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) señaló que había distribuido crédito para la propiedad de vivienda en el marco del mecanismo de liquidez para la financiación de la vivienda (hipoteca Prosperidad FLPP) la mayor cantidad a nivel nacional en 2025.

Lea también: Bank bjb e Indomaret exploran la colaboración para maximizar los servicios bancarios



Con una realización total de 128.608 viviendas subvencionadas o el equivalente al 46,7% de la distribución nacional total de 270.985 unidades al 22 de diciembre de 2025. Así lo explicó la Agencia de Gestión del Ahorro para la Vivienda Pública (BP Tapera) en Yakarta.

Según los datos de BP Tapera, BTN es el banco de distribución FLPP Sejahtera KPR con la mayor realización de distribución entre 39 bancos de distribución con casas construidas por 8.058 desarrolladores que constan de 13.118 desarrollos de viviendas repartidos en 33 provincias en 401 distritos/ciudades.

Lea también: 20 asociaciones de desarrolladores nombradas por BP Tapera para cumplir con la oferta de viviendas subsidiadas para 2025



El director de banca de consumo de BTN, Hirwandi Gafar, dijo que BTN está comprometido a optimizar la distribución de FLPP KPR en 2026 en línea con los diversos esfuerzos realizados hasta ahora para apoyar el Programa 3 Millones de Casas promovido por el gobierno.

«BTN sigue siendo el banco más grande que desembolsa KPR subsidiado a nivel nacional y la cartera de KPR subsidiado actualmente también alcanza el 64% de la cartera total de KPR de BTN. El crecimiento de KPR subsidiado se mantiene estable a lo largo de 2025 y se espera que la demanda aumente en 2026 en línea con la creciente necesidad de viviendas decentes y asequibles para MBR», dijo Hirwandi, citado de su declaración, el miércoles 24 de diciembre. 2025.

Lea también: 43 bancos oficiales colaboran con BP Tapera para distribuir FLPP a MBR en 2026



Hirwandi dijo que, en medio de varios desafíos en 2025, como factores climáticos desfavorables que a menudo obstaculizan la construcción de proyectos de vivienda y limitaciones de licencias en el campo, BTN logró distribuir KPR Sejahtera FLPP a personas que necesitan viviendas decentes y asequibles.

«La demanda de FLPP KPR en BTN continúa aumentando y BTN está lista para distribuir de acuerdo con la cartera disponible. Por esta razón, BTN continuará discutiendo con el gobierno y los socios de desarrollo para que la distribución de FLPP KPR pueda ser más efectiva el próximo año», explicó Hirwandi.

En 2026, BTN fortalecerá su función de intermediación, incluida la distribución de KPR subsidiados, realizando esfuerzos más proactivos en la búsqueda de posibles deudores. Uno de ellos, dijo Hirwandi, se lleva a cabo mediante la colaboración con varias instituciones y corporaciones que tienen un número bastante grande de empleados a través de sus subsidiarias o empresas afiliadas.