El alcalde de Magelang recuerda a la gente que no venda taxis en bicicleta eléctricos

Magelang (ANTARA) – El alcalde de Magelang, Damar Prasetyono, dijo que nunca debería vender la asistencia de bicitaxi eléctrico del presidente Prabowo Subianto, ya que se trata de una asistencia para facilitar el trabajo de los conductores de becak.

«Al presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, en nombre del Ayuntamiento de Magelang y de todos los residentes de la ciudad de Magelang, especialmente los conductores de bicitaxis, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento», dijo en Magelang el viernes.

Así lo transmitió en su discurso al recibir ayuda para 100 trishaws eléctricos para conductores de bicitaxis en Magelang. El precio de este rickshaw eléctrico es de 22 millones de IDR por unidad.

Dijo que la ciudad de Magelang es considerada una de las áreas receptoras de este programa. La asistencia proporcionada debe ser realmente útil, estar dirigida con precisión y generar cambios.

«Para esta ayuda me aseguraré de que nadie la compre ni la venda, por eso habrá algún tipo de carta de acuerdo del jefe del Departamento de Transporte. Luego dividiremos las áreas operativas en zonas para que no haya colisiones, luego cada área definitivamente tendrá una, y habrá una persona a cargo, en los atractivos turísticos también ayudaremos», dijo.

Dijo que con este rickshaw eléctrico habría empoderamiento, lo que impulsaría la economía local. Cómo proporcionarles un gancho para que aún puedan ser conducidos sigue siendo útil con este rickshaw eléctrico.

El vicepresidente general de la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional (GSN), Nanik S. Deyang, dijo que este rickshaw eléctrico tiene como objetivo ayudar a los conductores de bicitaxis, la mayoría de los cuales ahora son ancianos, y los jóvenes no quieren ser conductores de bicitaxis.

“Sin embargo, también es difícil cambiar de vida sin convertirse en ciclista, porque en promedio llevan décadas en esta profesión, entre cincuenta y sesenta años”, afirmó.

Por eso, dijo, el presidente Prabowo Subianto pensó en ayudarlos. Si obtienen capital, no es seguro que puedan iniciar un negocio, por lo que para hacerlo más fácil, estos rickshaws eléctricos se distribuirán por toda Indonesia en el futuro, pero por ahora primero en la isla de Java.

Dijo que hay entre 40.000 y 50.000 conductores de bicitaxis en Java y que el presidente Prabowo Subianto ha encargado 70.000 bicitaxis eléctricos, lo que significa que el excedente puede ser utilizado por conductores de bicitaxis fuera de Java.