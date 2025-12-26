IRCTC lanzará el tren turístico ‘Temple Trails of Dakshin’ desde Maharashtra







La Corporación de Turismo y Catering de los Ferrocarriles de la India (IRCTC) anunció el viernes el lanzamiento de un tren turístico especial de Bharat Gaurav titulado “Senderos del templo de Dakshin”. El tren ofrece a los pasajeros un viaje espiritual único por el sur de la India. El tren partirá de Manmad, Maharashtra, el 18 de febrero de 2026. El tren marcó el primer circuito de peregrinación integral de este tipo con origen en la región.

Según el IRCTC, el tren ofrece un recorrido con todo incluido de 12 noches y 13 días. La iniciativa tiene como objetivo brindar a los peregrinos y entusiastas del patrimonio de Maharashtra y los estados vecinos una experiencia de viaje perfecta a algunos de los destinos religiosos y culturales más venerados del sur de la India.

Según Gaurav Jha, gerente general del grupo, IRCTC West Zone, Mumbai, el tren compuesto Bharat Gaurav con aire acondicionado y sin aire acondicionado cubrirá sitios espirituales icónicos, incluidos Murudeshwar, Guruvayur, Rameswaram, Madurai, Kanniyakumari, Trivandrum, Tiruchirappalli, Kanchipuram y Mahabalipuram.

Los aspectos más destacados del recorrido incluyen el templo Murudeshwara Shiva, el templo Guruvayur, el templo Meenakshi Amman, el Vivekananda Rock Memorial y el templo costero de Mahabalipuram, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Embarque en varias estaciones.

Los pasajeros pueden embarcar y desembarcar en Manmad, Nashik, kalyanLonavala, Pune, Satara y Miraj, garantizando una mayor accesibilidad. El tren tiene capacidad para 750 pasajeros y ofrece tres clases de viaje.

Cama económica (SL)

3AC

Confort 2AC

El paquete todo incluido cubrirá viajes en tren, alojamiento en hoteles económicos compartidos, comidas totalmente vegetarianas, traslados locales con y sin aire acondicionado y visitas turísticas, seguro de viaje y los servicios de gestores turísticos exclusivos del IRCTC.

Los funcionarios de la Zona Oeste del IRCTC declararon además que se ha puesto especial énfasis en la salud, la seguridad y comodidad del pasajerotomando todas las precauciones necesarias durante todo el viaje.

Precio del tour

El recorrido tiene un precio de 23.370 rupias para la clase con cama, 36.990 rupias para 3AC y 48.760 rupias para 2AC. Las reservas están abiertas por orden de llegada a través del portal de turismo del IRCTC.

Con esta iniciativa, IRCTC continúa fortaleciendo el ecosistema de turismo espiritual de la India al tiempo que mejora la conectividad regional, ofreciendo a los devotos una manera cómoda y curada de explorar el alma espiritual y cultural de la India.





