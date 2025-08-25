Detección temprana de la TB del Ayuntamiento de Pekalongan en los ancianos

PEKALONGAN (Antara) – El Ayuntamiento (Pemkot) de Pekalongan, Java central, lleva a cabo la detección temprana al enfocarse en los ancianos (ancianos) en la actividad de control de salud libre de la tuberculosis (TB).

El jefe de la Oficina de Salud de la Ciudad de Pekalongan (Dinkes) Slamet Budiyanto en Pekalongan dijo el lunes que casi el 95 por ciento de los pacientes podían curarse después del tratamiento, pero todavía había alrededor del cinco por ciento de los pacientes que no podían ser salvados, la mayoría de los cuales provenían del grupo más antiguo.

«Las personas mayores que encontramos en los trastornos graves generalmente tienen una enfermedad correspondiente. Este trastorno no hace que el tratamiento sea óptimo para que finalmente muera», dijo.

Supervisado por el gerente del programa TB o la supervisora ​​adjunta Indayah Dewi Tunggal, Slamet dijo que para evitar casos similares, su partido realizaría una detección temprana mediante una actividad de control de salud libre, de modo que los residentes mayores puedan ser detectados la posibilidad de TB.

Especialmente en pacientes con diabetes milito o en todos los que tienen diabetes, dijo, se realizará la detección temprana de tuberculosis, de modo que no hay más casos debido a la enfermedad.

Reveló que su nivel de curación era una prueba de que la comunidad, especialmente los pacientes con TB, tenía una alta conciencia para realizar tratamiento, aunque el tratamiento de esta enfermedad requiere un corto tiempo.

El tratamiento de la tuberculosis, dijo, es el más rápido durante seis meses, pero el más largo puede ser de nueve meses a un año, dependiendo de la gravedad de la enfermedad.

Según él, el gobierno generalmente se administra durante seis meses, pero si la condición del paciente no se ha mejorado, se remitirá a un especialista pulmonar y recibirá un tratamiento adicional durante aproximadamente tres meses.

«En 2024 hubo alrededor de 1.200 casos de tuberculosis con un porcentaje de curación que alcanzó el 95 por ciento y los esfuerzos de detección temprana en grupos vulnerables. Esperamos que el tratamiento de la tuberculosis pueda ser óptimo y reducir la tasa de muerte», dijo.

