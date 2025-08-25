El nuevo Manchester United Transfer News and Opinion como el lado de Ruben Amorim cerca de otro gol de verano

Manchester United todavía está buscando sus primeros tres puntos de la temporada después de su empate 1-1 con Fulham en Craven Cottage el domingo. El lado de Ruben Amorim fue derrotado por 1-0 por el Arsenal en el día inaugural de la temporada y ahora centrará su atención en la Copa Carabao con un partido contra Grimsby Town que vendrá esta semana.

United ya ha pasado mucho este verano y Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Diego Leon han traído, con atención ahora a la situación del portero. Se dice que el club está interesado en Senne Lammens de Royal Amberes, aunque un acuerdo aún no está cerca.

Sin embargo, si United puede llegar a un acuerdo sobre la línea para el joven portero belga, sería otra área problemática que se abordará de la temporada pasada. Andre Onana tiene que aparecer ante los Rojos esta temporada, después de haber sufrido una lesión en la pretemporada.

El camerunés está repetidamente conectado con una reubicación de Old Trafford, aunque le gustaría luchar por su lugar a pesar de que Lammens, de 23 años, se pierde el partido de la Royal Amberp League contra Mechelen el fin de semana en un intento reportado de poner en peligro una posible reubicación con Old Trafford.

Si United consigue un acuerdo sobre la línea, todavía hay algunos movimientos que hacer en el mercado antes de que se cierre la ventana.

Llevar a un nuevo centrocampista central para trabajar de manera más defensiva junto a Bruno Fernandes es imprescindible si el club quiere verificar todas sus prioridades de transferencia.

Carlos Baleba de Brighton sigue siendo un objetivo para el club, aunque cada llegada depende de la salida. Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnaacho y Tyrell Malacia se les dice que pueden abandonar el club, y United espera cobrar a los cuatro este verano.

También hay entrevistas de transferencia que conecta a Rasmus Hojlund con un traslado a Italia, que se ha omitido del equipo para combatir a Fulham el fin de semana.

Se dice que Napoli está en una conversación con United con respecto a un movimiento este verano, con el deber de comprar enormemente importante para el lado de Amorim si quieren volver al mercado de transferencias en medio de una batalla continua con PSR.

Recinner una parte de esa compensación que pagaron por el internacional danés en 2023 firmó a Lammens y Baleba, mientras que también descargan el cuarteto no deseado por costos permanentes, y United debe haber tenido una ventana impresionante, al menos en papel.

