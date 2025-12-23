Bank Jateng ayuda a los agricultores de Blora a lograr la soberanía alimentaria

Blora (ANTARA) – Bank Jateng se compromete a ayudar a los agricultores de Blora Regency, Java Central, a lograr la soberanía alimentaria en la región.

Esto resalta aún más su compromiso de apoyar el bienestar de la comunidad y el avance del sector alimentario regional.

A través de una sinergia con el gobierno de Blora Regency, Bank Jateng brindó el sábado (12 de junio) un importante apoyo al Programa de Sostenibilidad para la Reducción de la Pobreza (PKPK), que tiene como objetivo fortalecer el ecosistema de agricultura orgánica en la región.

Blora Regent H. Arief Rohman expresó su profundo agradecimiento por la contribución del Bank Jateng en su discurso en los campos de arroz de la aldea de Andongrejo.

Según él, el apoyo de los bancos es fundamental para que la agricultura biológica respetuosa con el medio ambiente pueda convertirse en el futuro económico de alta calidad de Blora.

Regent Arief espera que la colaboración entre el gobierno, Bank Jateng y organizaciones comunitarias como NU pueda hacer de Blora un modelo para el desarrollo de la agricultura orgánica a nivel nacional.

Mediante apoyo de capital y herramientas modernas, se espera que las cosechas de los agricultores tengan un valor de venta más competitivo en el mercado en general.

Djoko Salbiyanto, director del Banco Jateng, sucursal Blora, destacó que esta asistencia es una forma concreta de la presencia del Banco Jateng en la supervisión de los programas estratégicos de los gobiernos regionales, especialmente en el fortalecimiento de las economías campesinas.

«La distribución de la ayuda del PKPK es nuestro compromiso de garantizar que los agricultores de Blora tengan acceso a suficiente capital y tecnología. Queremos que el sector de la agricultura biológica no sólo crezca en cantidad, sino también mejore en calidad, para que el bienestar de los agricultores mejore realmente de forma sostenible», afirmó Djoko Salbiyanto al margen de la actividad.

Como una verdadera forma de responsabilidad social y compromiso para fortalecer la economía popular, Bank Jateng distribuyó tres paquetes de ayuda estratégica por un valor total de casi mil millones de rupias.

Este apoyo comenzó con la provisión de apoyo de capital por valor de 420.000.000 de IDR, que se transfirió a 40 agricultores orgánicos, con la asistencia de Kapan Tani Sarwo Tulus (KTSt), y cada agricultor recibió 10,5 millones de IDR para garantizar que el proceso de producción fuera más óptimo e independiente.

Bank Jateng no sólo suspendió el apoyo de capital individual, sino que también desembolsó fondos por valor de 480.000.000 de IDR a través del PCNU Blora Regency, que se asignó específicamente para desarrollar la capacidad de los cuadros y comprar maquinaria agrícola moderna (Alsintan), como tractores, secadoras y fresadoras de arroz.

Además, Bank Jateng también distribuyó capital de trabajo adicional por valor de 10,5 millones de IDR como incentivo para las empresas productivas de las personas en el sector de la agricultura orgánica.

Se espera que esta sinergia de ayuda pueda acelerar la modernización de la agricultura en Blora y al mismo tiempo mejorar el nivel de vida de los agricultores locales de forma sostenible.

El presidente del PCNU de Blora Regency, SM Fatah, acogió con satisfacción esta ayuda y destacó la disposición de su partido a supervisar 139 cuadros de agricultores orgánicos que actualmente gestionan 40 hectáreas de tierra.