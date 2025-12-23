Punjab ANTF y BSF recuperan 12 kg de presunta heroína cerca de la aldea fronteriza de Amritsar







El Grupo de Trabajo Antinarcóticos de Punjab, en coordinación con la BSF, ha recuperado casi 12 kg de presuntos heroína en un pueblo del distrito de Amritsar.

«En un gran avance, @ANTFPunjab (Border Range), en coordinación con BSF, recupera una cantidad de heroína sospechosa que pesa aproximadamente 12.050 kg cerca de Village Dalleke, PS Lopoke, luego de aportes sobre el movimiento de drones», dijo Gaurav Yadav, director general de la policía de Punjab, en una publicación en X el martes.

Se está registrando un caso y se está llevando a cabo una investigación preliminar para rastrear los vínculos hacia atrás y hacia adelante utilizando evidencia técnica e inteligencia humana, dijo el director general de policía dicho.

«@PunjabPoliceInd se mantiene firme en su determinación de contrarrestar el narcotráfico mediante drones y desmantelar las redes de drogas a lo largo del cinturón fronterizo», dijo en la publicación.

