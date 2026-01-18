Oficial baleado en respuesta a una llamada de violencia doméstica, sospechoso asesinado a tiros – fiscal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Macclenny, Florida – Un ayudante del sheriff del condado de Baker se está recuperando después de que recibió un disparo en el brazo mientras respondía a un informe de violencia doméstica el sábado por la noche.

Los agentes fueron enviados a una casa en Harry Rewis Road en el norte de Macclenny después de recibir un informe de violencia doméstica. Las autoridades dijeron que la llamada inicial se refería a un tiroteo en la casa, donde, según informes, un miembro de la familia disparó a un hombre adulto.

Cuando los agentes se acercaron a la casa, dijeron que fueron atacados. Los oficiales respondieron al fuego, golpearon al sospechoso y lo detuvieron. Durante el intercambio, un agente recibió un golpe en el brazo y fue trasladado a un hospital con heridas descritas como que no ponen en peligro su vida.

Más tarde, los investigadores encontraron a un hombre adulto fallecido en la casa.

A última hora de la tarde del sábado, el agente herido fue dado de alta del hospital. El sospechoso que recibió un disparo durante el incidente murió a causa de sus heridas.

Las lecciones de campo se ofrecen únicamente como recordatorios generales, estándar de la industria, extraídos de prácticas de seguridad comunes y consideraciones de políticas típicas. No se basan en ningún conocimiento previo de este incidente específico, no asumen qué acciones se tomaron y no deben interpretarse como comentarios sobre las decisiones tomadas en el terreno.

Según nuestra investigación FOCUS, las llamadas de violencia doméstica son llamadas amplificadas, lo que significa que las respuestas de las autoridades deben ser de naturaleza táctica. Las llamadas mejoradas son responsables de la mayoría de los ataques a agentes del orden. Utilice la cobertura, el ocultamiento y la distancia disponibles cuando se acerque a una casa donde ya pueda haber un arma de fuego involucrada.

El Dr. Travis Yates ha sido pionero en el campo del riesgo conductual para ayudar a los oficiales y líderes a identificar, evaluar y articular el riesgo en situaciones inciertas que evolucionan rápidamente. Lea más sobre el marco de riesgo conductual de FOCUS.