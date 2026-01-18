Ex leyenda de los Saints considerada como el reemplazo salvaje de Bo Nix de los Broncos

El Broncos de Denver están oficialmente en territorio inexplorado.

Con bo nix sufriendo una lesión de tobillo que puso fin a su temporada en el tiempo extra de la victoria de la Ronda Divisional de los Broncos sobre los FacturasLa conversación sobre la situación del mariscal de campo de Denver ha dado un giro salvaje.

Algunos analistas han planteado una hipótesis descabellada que suena más a un guión de Hollywood que a una NFL realidad.

Esta loca hipótesis implica una reunión al final de la temporada entre Sean Payton y el legendario mariscal de campo Drew Brees en Denver.

La idea fue planteada por primera vez por Billy Heyen de The Sporting News.

Enmarcó a Brees como la opción «milagrosa» más obvia que Payton podría considerar dada su larga historia juntos en Nueva Orleáns.

Casi al mismo tiempo, Yahoo Deportes El colaborador Finnegan Twomey exploró un ángulo similar.

Preguntó si los Broncos podrían seguir el Colts de Indianápolis reciente libro de jugadas de Philip Rivers al sacar a un mariscal de campo veterano del retiro para competir en los playoffs.

John Breech de CBS Sports También planteó la idea, mencionando a Drew Brees junto con otras opciones de mariscal de campo de largo alcance como Cam Newton y Andrew Luck.

Si bien estas son conversaciones divertidas, la idea de que Brees salga de su jubilación a los 47 años es muy poco probable.

Por qué una reunión de Drew Brees no puede suceder en realidad

Tan pronto como la idea ganó fuerza, Yahoo Sports y The Sporting News fueron igualmente rápidos en explicar por qué no puede convertirse en realidad.

Según las reglas de la NFL, esto no puede suceder.

Brees se retiró cuando aún tenía contrato con los New Orleans Saints, lo que lo colocó en la lista de Reserva/Retirado.

Eso significa que los Saints aún controlan sus derechos de juego.

Incluso si Brees quisiera regresar, e incluso si su cuerpo cooperara, los Broncos no podrían firmarlo directamente.

La única forma en que Denver podría adquirir a Brees sería mediante un intercambio, y los intercambios están prohibidos durante la postemporada.

Aún así, la especulación naturalmente se remonta a la historia entre Payton y Brees.

Desde 2006 hasta 2021, el dúo ganó más de 100 partidos de temporada regular.

Lideró a Nueva Orleans a un dominio ofensivo consistente y logró el único campeonato de la franquicia con una victoria en el Super Bowl XLIV.

Bajo el sistema de Payton, Brees se convirtió en el líder pasador de todos los tiempos de la NFL.

Los Saints se ubicaron entre los líderes de la liga en yardas, touchdowns, porcentaje de pases completos y eficiencia bajo el legendario dúo QB-entrenador en jefe.

Si bien es divertido recordar su historia juntos, un reencuentro es imposible.

Denver está rodando con Jarrett Stidham

Por muy divertida que pueda ser la charla de Brees, el plan real de Denver está mucho más fundamentado.

Payton ha dejado en claro que los Broncos están avanzando con Jarrett Stidham como titular.

Ha expresado plena confianza en que el suplente será el centro de atención:

“Está listo”, dijo Payton. «Tengo un número 2 que es capaz de ser titular para varios equipos».

Payton incluso añadió una advertencia a los escépticos: «Cuidado. Sólo observen».

En lugar de perseguir milagros, los Broncos están eligiendo la fe en su vestuario.

Este equipo tiene marca de 15-3 por una razón, y si bien puede que no sea ideal perder a su QB franquicia antes del Campeonato de la AFC, existe la plena creencia de que este equipo aún puede llevarse a casa el Trofeo Lombardi.

La reunión de Drew Brees puede seguir siendo un fascinante ‘y si’, pero la postemporada de Denver ahora descansa firmemente en manos de aquellos que ya están en el edificio.