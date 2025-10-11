¿Los líderes están matando a oficiales? – Abogado

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

(Liderazgo valiente): Si vio ese video y se preguntó cómo pudo suceder eso, no busque más que el liderazgo policial, que impacta directamente la capacitación policial. La profesión ha estado plagada durante mucho tiempo de ideas tontas del mundo académico que carecen de habilidades operativas. Sin embargo, cuentan con el respaldo implícito de las organizaciones policiales nacionales y los líderes de alto nivel de nuestras organizaciones confían en ellos.

Cuando los vientos políticos empezaron a llamar a la profesión “sistemáticamente racista”, en lugar de condenar a los mentirosos, muchos líderes siguieron la tendencia del mes.

La mayoría de estas reformas vienen con siglas sofisticadas, acompañadas de un doctorado y al menos un estudio defectuoso de una agencia que satisface a activistas y políticos, por lo que los líderes policiales están haciendo lo mismo.

Aunque esto comenzó en mi propia oficina hace una década, he notado aún más razones para luchar contra estos cobardes a nivel nacional. He dedicado la mayor parte de mi carrera a iniciativas de seguridad de oficiales y continúo impartiendo un curso de análisis de comportamiento llamado Seconds For Survival. Sin entrar en detalles de alto nivel, antes de que un sospechoso ataque, envían señales de comportamiento. Es durante esas señales que debemos actuar, de lo contrario corremos el riesgo de un peligro extremo.

¿Ves las pistas en el vídeo de arriba?

En los últimos años he notado que cada vez más agentes nunca han oído hablar de esto y no podía entender por qué… hasta hoy.

El incidente

Un oficial se puso en contacto conmigo y me contó un incidente ocurrido en su comisaría hace unos meses. Los detalles me hicieron estremecer por su agencia y por todos los que participaron en este peligroso juego. Aquí está la historia:

Un sospechoso con un arma huyó de los agentes, y así lo comunicó por radio.

Un oficial llegó al lugar y arrinconó al sospechoso.

El oficial ordenó al sospechoso que levantara las manos.

El sospechoso levantó las manos, pero luego bajó la derecha y se alejó hacia un área abierta.

Sin dudarlo, el oficial abordó al sospechoso, lo esposó y la situación terminó.

Para cualquier persona con un cerebro que funcione normalmente, esta es una táctica policial de manual utilizada para controlar a un sospechoso potencialmente peligroso. Nadie resultó herido y el arma fue encontrada en el bolsillo del sospechoso.

el problema

Unos días más tarde, el supervisor del oficial se acercó a él y le dijo que la sección de tácticas defensivas del departamento estaba teniendo problemas con el uso de la fuerza. Se preguntaron por qué lo derribó tan temprano y no le dio más oportunidades de rendirse. El oficial enfrenta medidas disciplinarias y reentrenamiento.

Si necesita más razones por las que agredimos a más agentes el año pasado que cualquier otro año en la historia, marque esta historia como prueba número 1.

el colapso

Le dije al oficial lo que él ya sabía. El agente bajo vigilancia ha actuado de manera excepcional y no puede permitir que las acciones de unos cuantos cobardes que juegan al juego de las siglas comprometan su seguridad.

Graham contra Connor (1989)

Todas las acciones que involucran fuerza se basan en Graham v. Connor (1989). Si bien la elegante y costosa capacitación de doctorado no logrará eso, basemos las acciones del oficial en esto:

Los agentes no pueden ser juzgados sobre la base de ninguna intención o motivo subyacente del sospechoso, salvo los hechos y circunstancias a los que se enfrenta el agente en ese momento.

Un sospechoso con un arma huye de los agentes.

El sospechoso primero levanta las manos, pero luego vuelve al incumplimiento.

Al evaluar las acciones del oficial, tenga en cuenta que los agentes de policía a menudo tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo sobre la cantidad de fuerza necesaria en una situación determinada.

El juicio de un oficial después del hecho, en la privacidad de una oficina, mientras mira un video, ciertamente parece fuera de lo que el tribunal está diciendo aquí.

La “razonabilidad” de un uso particular de la fuerza debe evaluarse desde la perspectiva de un oficial razonable en la escena.

Los tribunales han reconocido la vaguedad de esta afirmación, pero con razón… ‘decisiones en una fracción de segundo’. ¿Qué sería más razonable?

Pedirle a un sospechoso armado, que ya había huido en público, que se detenga si continúa huyendo o… Sin el arma en la mano, ¿ve la oportunidad de detenerlo?

Mientras reflexiona sobre esa decisión no tan difícil, aquí encontrará información adicional que le ayudará a tomar la decisión de acuerdo con este Manual del Oficial. El oficial había completado previamente mi formación, Seconds For Survival, un seminario certificado en su estado. Parte de la formación dice esto:

Los oficiales deben identificar señales críticas como la posición del cuerpo, los movimientos y las señales verbales/no verbales y tomar decisiones oportunas que se alineen con las prioridades tácticas. Cuando ocurren tres o más señales o desviaciones, se debe aprovechar una ventaja táctica adicional. Esta ventaja táctica no puede ser sólo el tiempo, ya que a menudo eso le da al sospechoso la ventaja en el comportamiento de acción-reacción. Esa ventaja debe ser ‘Tiempo y Distancia’ o ‘Tiempo y Acción’.

Este seminario de 8 horas es más que eso, pero ya entiendes la idea. Incluso existe una definición para la decisión rápida que tomó el oficial, una decisión por la que potencialmente podría ser castigado:

Nada de lo que he discutido aquí es único y se ha estudiado en el mundo académico durante más de un siglo.

Desafortunadamente, la profesión policial ha sido secuestrada por estafas que se han infiltrado en líderes y entrenadores, poniendo a los agentes en riesgo extremo.

Si no lo sabes, voy a hacer algo al respecto. Si bien no estoy seguro de que alguna vez cambie la opinión de los cobardes en esta situación, tal vez ayude a otros a regresar a casa por la noche.

Lea un correo electrónico reciente de un estudiante que dijo que la capacitación le salvó la vida.

El Dr. Travis Yates se retiró como comandante de un gran departamento de policía municipal después de 30 años de servicio. Es autor de “El valiente líder policial: una guía de supervivencia para combatir los cobardes, el caos y las mentiras”. Sus seminarios de liderazgo y gestión de riesgos se han impartido a miles de profesionales en todo el mundo. Es un graduado de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y director ejecutivo de Courageous Police Leadership Alliance.