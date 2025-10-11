Paul Bettany regresa con Ultrón, Tommy y Jarvis

Los fanáticos de Vision se han estado preguntando: «¿Qué es el dolor sino el amor perseverante?» desde entonces Pablo BettanyEl personaje de Android murió pero luego fue reanimado en la serie Disney+ de 2021 “WandaVision.”

Marvel lanzó el primer avance de “Vision Quest”, la próxima serie protagonizada por Bettany’s Vision y su primera aparición en el MCU desde “WandaVision”, exclusivamente para los fanáticos en la Comic Con de Nueva York. El tráiler mostró a Bettany nuevamente como White Vision del final de “WandaVision”, además de una versión más humana. También hubo versiones humanas de James Spader, quien expresó a Ultrón en la segunda película de “Avengers”, y los programas de inteligencia artificial Jarvis, Friday y Edith. Al final del tráiler, había una breve toma de Tommy, Vision y el hijo de Wanda que apareció cuando era niño en “WandaVision”.

ASpader retoma su papel de “Avengers: Age of Ultron” como la IA genocida titular, a quien Vision pareció destruir al final de la película (aunque sucedió fuera de cámara). El programa está coprotagonizado por Todd Stashwick, T’Nia Miller, Ruaridh Mollica y Emily Hampshire. Terry Matalas (“Star Trek: Picard”) creó el programa y es el showrunner y productor ejecutivo.

Una de las últimas veces que los fanáticos de Marvel vieron a Vision fue cuando Thanos lo mató en “Avengers: Infinity War”. El supervillano púrpura había arrancado la Piedra de la Mente de la frente de Vision, matándolo instantáneamente antes de romperse y convertir la mitad del universo en polvo. Luego, Vision fue reanimada misteriosamente y vivió una vida doméstica pacífica en “WandaVision” junto a Wanda Maximoff de Elizabeth Olsen, también conocida como la Bruja Escarlata. Sin embargo, poco a poco se fue revelando en la miniserie que Wanda era mentalmente inestable, y que la vida tranquila, inspirada en una comedia televisiva, que vivía con Vision era todo un conjuro mágico que había creado a partir de su dolor. Se revela que Wanda había robado el cuerpo sin vida de Vision de la organización gubernamental SWORD y lo reanimó con su magia oscura y poderosa. La recreación de Vision de Wanda no tenía recuerdos de su vida ni de su muerte anteriores, y pronto lucha contra un Vision totalmente blanco, controlado por el gobierno, enviado para destruirlo. El malvado White Vision recupera todos sus recuerdos anteriores y se va volando solo.

Luego, Wanda reapareció en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” de 2022, donde sufre un giro y se convierte en la villana principal de la película. En 2024, Joe Locke (“Heartstopper”) interpretó al hijo de Wanda y Vision, Billy, en el spin-off de “WandaVision”, “Agatha All Along”, protagonizado por Kathryn Hahn como la bruja Agatha Harkness. Esa serie terminó con Agatha y Billy partiendo en busca del hermano de Billy, Tommy.