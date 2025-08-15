El bono de reclutamiento de la Patrulla Fronteriza revela liderazgo policial – Oficial de leyes

Compartir y hablar por la justicia, la ley y el orden …

(Líder valiente): La Patrulla Fronteriza ha traído un bono de $ 50,000 sobre la mesa y 100,000 personas ya han solicitado. Aunque la tinta no está seca para el anuncio de la Patrulla Fronteriza que contratan a 10,000 agentes más, algunas personas se quejan en la aplicación de la ley que los oficiales de la ley experimentados que se van por la oportunidad tienen un «problema de lealtad».

Es con los líderes que se han arrodillado por política durante años mientras han abandonado a sus oficiales.

Durante años, se han pelladido demasiado en el liderazgo de la aplicación de la ley con los manifestantes, mientras que sus oficiales estaban sangrientos en juego. Han arrojado buenos agentes debajo del autobús para usar la fuerza legal justificada porque los medios de comunicación o el ayuntamiento exigieron un sacrificio. Y cuando la profesión fue lubricada como ‘racista sistémica’, la mayoría permaneció en silencio en lugar de defender fácilmente la verdad.

Cuando necesitaba a sus líderes, observaron cómo eligieron la auto -conservación para hacer lo correcto.

No puede predicar su lealtad de correo electrónico si no lo da si es importante. No puede esperar que los oficiales se demoren si saben que está doblando el segundo. Un hashtag comienza a tendencia. Cada vez que el liderazgo aumenta a la política en lugar de los hechos, el vínculo entre la insignia y el latón está un poco más aplastado.

Todos lo notamos, y aunque muchos se fueron, otros estaban buscando la próxima ocasión.

Para ser claros, los oficiales no dejan su escritorio y en casa por $ 50,000. Dejan a los líderes que los han dejado.

Esto también se puede conocer como «los pollos han llegado a casa para pasar» o cosechar lo que siembras «(Gálatas 6: 7), pero es aquí y los líderes tienen que mirar en el espejo en lugar de señalar la puerta.

Defiende a sus funcionarios públicamente si tienen razón. No se esconda detrás de las declaraciones genéricas y seguras si sabe que han actuado dentro de la política y la ley. Deja de perseguir la aprobación política. Tomar decisiones sobre hechos y evidencia, sin encuestas o tendencias en las redes sociales. Estar. Deje de esconderse en su reunión de personal o detrás de la puerta de su oficina, pero conozca a sus oficiales donde están y hágales saber que lo está dando. Invierta en la seguridad y el bien de sus oficiales. No se preocupe por la promesa que ha firmado en la última conferencia IACP y brinde a sus oficiales la mejor capacitación, herramientas y recursos que necesitan para hacer su trabajo. Llamar a historias falsas. Al acostarse sobre su escritorio u oficiales, obtienes los titulares, reacciona con la verdad con la verdad como las mentiras propagadas. Cuando un medio de comunicación está sobre su escritorio, esto debería perder todos los privilegios a esa agencia.

La lealtad es importante, y para ser honesto, si no fuera por el sistema de pensiones, no estoy seguro de si tendríamos una profesión de ‘profesión’ hoy, pero como Martin Luther King Jr. dijo una vez: «Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto».

Dr. Después de 30 años de servicio, Travis Yates se retiró como comandante de una importante policía municipal. Es autor de «The Courageous Police Leader: A Survival Guide for Fighting Cobards, Chaos & Lies». Su gestión de riesgos y problemas de liderazgo se han enseñado a miles de profesionales de todo el mundo. Se graduó de la Academia Nacional del FBI con un doctorado en liderazgo estratégico y el CEO de la valiente Alianza de Liderazgo de Policía.