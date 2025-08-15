Jurnee Smollett del humo al matar [SPOILER]Taron Egerton Car Scene

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «Fumar.» Los nueve episodios ahora se transmiten en Apple TV+.

En «Fumar» Taron Egerton interpreta a Dave, un investigador de incendios provocados que también resulta ser un incendiario en serie. Dave no solo piensa que es bastante inteligente porque cree que está burlando a todos, sino que también se ha convencido de que no es un juego de palabras, muy caliente.

Pero todo eso llega a una revelación explosiva cuando ha sido arrestado y interrogado por Michelle, un veterano de guerra convertido en detective interpretado por Jurnee Smollett.

Mientras Dave se ve en el espejo en la sala de interrogatorios, su apariencia física se transforma lentamente de una rubia caliente yacta a un hombre calvo con un vientre.

«Creo que el tema de nuestro programa es que todos usamos máscaras hasta cierto punto», dice Smollett. «Es la gente cómo se presentan para ser versus quiénes son realmente. Es en la tranquilidad cuando están sentados en el sofá y nadie está cerca y estás mirando en el espejo y hay la distancia que tienes que viajar entre esa máscara y quién eres. Para algunos es muy bueno».

Escritor y creador de series Dennis Lehane adaptado «Fumar» de «Firebug» Un podcast que relató la historia de John Orr, un capitán del Departamento de Bomberos de Glendale e investigador de incendios provocados que supuestamente comenzó 2,000 incendios en todo el área de Los Ángeles en los años ochenta y noventa. Un incendio en una ferretería resultó en la muerte de cuatro personas.

En «Smoke», la tensión sexual entre Dave y Michelle es innegable. Sin embargo, estar al borde de dormir juntos es exactamente lo que Michelle estaba trabajando.

«Es un juego de gato y ratón. Parte de lo que estoy haciendo es que sé que se siente atraído por mí, y sé que necesito algo de él, así que voy a alimentar su ego para obtener lo que necesito para desarmarlo, hacerle sentir relajado y hacerle sentir que no soy una amenaza y no lo estoy investigando en secreto», dice Smollett. «Tengo que hacerle creer que es una posibilidad para desarmarlo para que no me vea venir».

Michelle tiene sus propios secretos. Su pasado incluye a una madre que la dejó muerta en un incendio de motel. Tuvo una aventura con su antiguo jefe, Steven (Rafe Spall), quien se le puso a cargo de la investigación que rodea el presunto incendio de Dave.

Hacia el final de la serie, Steven pierde la calma cuando Michelle rechaza sus avances para reavivar su romance. Cuando Steven agarra a Michelle por el brazo, su instinto de luchador entra en acción, entregando un golpe a su garganta que lo hace ahogar y sofocar hasta la muerte. En lugar de tratar de salvarlo, Michelle se encuentra sobre Steven y lo ve morir. Michelle entra en pánico e intenta encubrir su participación en su muerte al incendiar su cadáver y la casa.

«Ella entra en modo de supervivencia», dice Smollett. «Creo que eso es justo lo que ha estado haciendo. Ella ha estado operando en una parte de su cerebro que se trata de supervivencia. En su mente, no creo que piense que lo ha matado. Ella permitió que esto ocurra. Creo que ella se eligió sobre él».

La serie termina con el arresto de Dave, pero no antes de llevar a Michelle en un viaje en automóvil a través de un incendio forestal que comenzó.

«La mayoría del fuego es real. Sí, hay un CGI donde llenan los espacios en blanco y esas cosas, pero construyeron un bosque en una etapa de sonido y tenían tuberías en todo. Estábamos rodeados de fuego».

La secuencia se filmó durante una semana, cada una de las cuales se limita a muy poco tiempo. «Fue aterrador de la mejor manera», dice ella. «Como actor, hace que su trabajo sea mucho más fácil que los efectos especiales sean prácticos. Sientes el calor, estás sudando, tu adrenalina se apresura. Y hay todos estos elementos diferentes. El auto tiene que chocar. Literalmente estoy disparando balas y vaciando tres revistas cada una».

Si bien no se ha anunciado una segunda temporada, Smollett espera que la serie continúe porque le encantaría ver cómo Michelle intenta escapar. «Dennis no me ha dicho cuáles son sus planes por completo», dice ella. «Me ha dado algunas pistas, pero creo que ha crecido teniendo que sobrevivir y es un animal muy inteligente. Creo que ella conoce el sistema en el que está trabajando. Desafortunadamente, no es la única, ni es la primera en manipular el sistema».