275 agentes del FBI estaban en la multitud del 6 de enero – Oficial de leyes

El FBI ha reconocido que 274 agentes estaban presentes en Plainches en la multitud el 6 de enero de 2021.

Una fuente superior del Congreso dijo que el número no es necesariamente una sorpresa, porque el FBI a menudo incluye al personal de contraataque en eventos importantes.

Hasta ahora, el FBI se ha negado a discutir cuántos agentes o informantes estaban presentes.

La noticia llega después de las reclamaciones de la Oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos o el Inspector General de que el FBI no tenía personal encubierto en la multitud del 6 de enero.

«No hemos encontrado ninguna evidencia en los materiales que hemos evaluado si el testimonio que hemos recibido, quienes mostraron o sugieren que el FBI tenía personal encubierto en la mezcla de protestas, o en el Capitolio, el 6 de enero», dijo el DOJ OIG en un informe de 88 páginas publicadas en diciembre de 2024.