‘Hotel Haunted’ se renueva para la temporada 2 en Netflix

Netflix está permitiendo que los espectadores vuelvan a verificar el «Hotel embrujado«, Ya que la serie de comedia animada para adultos se ha renovado para la temporada 2.

El espectáculo, del escritor de «Rick and Morty» Matt Roller, sigue a una madre soltera que está haciendo malabares con dos hijos y dirigiendo la subventa, un hotel que está perseguido. Afortunadamente, recibe una ayuda gerencial de su hermano separado, que ahora es uno de los fantasmas que ocupan el hotel.

«Haunted Hotel» cuenta con un elenco de voz con Will Forte, Eliza Coupe, Skyler Gisondo, Natalie Palamides y Jimmi Simpson. La primera temporada comenzó a transmitirse en septiembre y fue ganada por Netflix en lo que el streamer describe como una «subasta altamente competitiva». La renovación se produce solo una semana después del lanzamiento de la temporada 1.

Roller es el showrunner de «Haunted Hotel» después de servir como coproductor ejecutivo en «Krapopolis» de Dan Harmon, «Mr. Mayor» de Tina Fey y Robert Carlock y dos temporadas de «The Goldbergs». Sus créditos de escritura también incluyen «sin palabras», «comunidad», «hijo de Zorn», «Rick and Morty» y «Archer» de FX.

El ejecutivo produce «hotel embrujado» junto a Chris McKenna, Harmon y Steve Levy. Erica Hayes es la directora supervisora.

«Estoy encantado de trabajar con Netflix y un elenco y un equipo increíblemente talentoso para dar vida a las historias de los muertos, el mal y los trabajadores de la hospitalidad en el Hotel Undervale», dijo Roller en un comunicado.

El director de animación para adultos de Netflix, Billy Wee, agregó: «‘Hotel Haunted Hotel’ es muy inventivo y estoy muy agradecido con Matt, Chris, Dan y su equipo por llevar sus talentos a Netflix. Son colaboradores fenomenales y no puedo esperar a que los fanáticos de todo el mundo experimenten este espectáculo hilarante».