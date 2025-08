El hambre forzada es una inversión grotesca de tradiciones judías

Política



/

Oculto





/

Aprendí de una edad temprana que no debes dejar que tu vecino pase hambre. Benjamin Netanyahu haría bien en visitar esta tradición nuevamente.

Política publicitaria



Los palestinos, que luchan con el hambre, forman una línea para recibir comidas calientes en el vecindario de Al-Zeitoun en Gaza el 31 de julio de 2025. (Abdalhkem Abu Rish / Anadolu a través de Getty Images)

Durante una gran parte de los últimos 21 meses, he brillado con amigos y colegas que han etiquetado la respuesta de Israel al ataque del 7 de octubre como «genocida». Yo escribí, en La nación Y en otro lugar, sobre mi preocupación por parte del análisis a la izquierda. En mi monólogo interno tan bueno como en una conversación con otros, argumenté que aunque Israel hizo un soldado brutal, y que, aunque en muchos casos era crímenes contra la humanidad, finalmente no era un genocidio.

Sin embargo, en las últimas semanas, dado que las imágenes de hambre masiva han surgido de Gaza, porque cientos de gacios desesperados han sido golpeados en los centros de distribución de alimentos acompañados por una cacofonía de exámenes de responsabilidad onense de las obras de los actos por parte de las acciones de que el gobierno israelí ha llegado a otra conclusión. Benjamin Netanyahu y su gobierno ahora han destruido la infraestructura física de Gaza, ahora parecen ser la intención de hacer la vida completamente insostenible para los residentes restantes. Por el momento sería imprudente creer lo contrario.

Si Israel realmente tuviera una estrategia de salida o un plan para terminar permanentemente su guerra contra Gaza, debería reconocer la humanidad de sus oponentes y reconocer su necesidad de sobrevivir. En el nivel más básico, debería ver el mundo desde su perspectiva, con todo lo que implica el reconocimiento. Debido a que la empatía incluye, en tales circunstancias, comprender que incluso aquellos que estamos luchando en la guerra, amamos a sus hijos como nos amamos, que lloran mientras lloramos, que sufren cuando sufrimos, que su estómago gruñe como hambriento al igual que el nuestro.

En cambio, casi dos años después de los ataques comunes de Hamas del 7 de octubre, la opinión pública israelí, manipulada por Netanyahu y su gabinete completamente sin escrúpulos, siempre parece capaz de hacer esos saltos imaginativos. Es cierto que la mayoría de la desconfianza judía israelí hacia Netanyahu y cree que debería hacer más para llevar a los rehenes a casa. Pero eso no se traduce en un deseo de encontrar un camino real en la paz a largo plazo con sus vecinos. Una encuesta del Centro de Investigación Pew de principios de este año mostró que solo el 16 por ciento de los judíos adultos en Israel creen que es posible la coexistencia pacífica con un estado palestino. Una encuesta más reciente mostró que más de cuatro de cada cinco israelíes judíos apoyaron la expulsión forzada de los palestinos de Gaza, y más de la mitad prefería la expulsión palestina de Israel.

Eso contribuye en gran medida a explicar por qué no ha habido protestas masivas o actos de resistencia civil en Israel, porque sus líderes han adoptado en los últimos meses la terrible estrategia del hambre mayorista y los sombreros de los palestinos en cercas cada vez más pequeñas y más vulnerables dentro de la tira diezmada de Gaza. Es por eso que la mayoría de los israelíes están en silencio frente al Ministro de Defensa, Israel Katz, quien impulsa la idea de obligar a los 2 millones de habitantes de Gaza en una «ciudad humanitaria» de Orwellian en la cima de las ruinas de Rafah. Y es por eso que, cuando el ex ministro de Prime, Ehud Olmert de Israel, advirtió que tal ciudad sería un «campo de concentración», la declaración no tenía que forzar un día de asentamiento moral en Israel, fundó finalmente a un país después de la matanza industrial, en los campos de la muerte, de los judíos. Es por eso que no hubo protestas masivas después de que el ministro de patrimonio Amichay Eliyahu declaró públicamente que la intención del gobierno es «eliminar» a Gaza y reemplazar a la población con colonos judíos. Y es por eso que los israelíes han apoyado ampliamente la idea criminal de Trump en los últimos seis meses para expulsar a todos los palestinos de Gaza y, en su lugar, crear un complejo «Riviera» para los ricos turistas occidentales y de estado del Golfo.

Por supuesto, un número creciente de académicos y grupos de derechos humanos israelíes advierten que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Pero hasta la fecha, sus afirmaciones han dejado a un lado en general por una audiencia israelí que está tan traumatizada por los horrores del 7 de octubre que parece dispuesto a dar a sus líderes Carte Blanche para seguir su guerra con Hamas para siempre, independientemente de la escala del «daño colland».

Ese silencio se está volviendo cada vez más insostenible. Especialmente en vista de la historia y las creencias judías, hay algo único que es terrible sobre una política de hambre deliberada sobre millones de ciudadanos. Sí, la privación es deshumanosa e inhumana en sí misma. Pero también va en contra de las tradiciones judías, como el mandato de alimentar al extraño. Para mí es inescrutable que esta tradición sea violada tan seriamente por los líderes de Israel, y que esos líderes se atreven a afirmar que aquellos que se oponen al hambre de crueldad de una forma u otra plantean un proyecto antisemita.

Entre las muchas creencias y tradiciones judías que deben hacer que este armamento de la comida en Gaza sea impensable, la idea de Tikkun olam Es que alguien tiene el deber de reparar o curar el mundo. En la práctica, presencié este concepto y vi cómo mis abuelos abren su casa para amigos, familiares, extraños y demostramos su hospitalidad ofreciendo a sus invitados de signos de comida casera. Para mi abuela Mimi, comer no era solo su lenguaje de amor; Era el núcleo de su ser. Si alguien tenía hambre, o incluso si no lo estuviera, lo alimentó. Si alguien estaba agotado con las preocupaciones del mundo, levantaste algunas de esas preocupaciones alimentándolas. Si alguien estaba buscando una buena compañía y una buena conversación, ambos proporcionaron ambos … y los alimentó.