Terron Armstead llama a BS en la narrativa de Wilkins: «Esto no se suma»

Anterior Miami Dolphins Tackle ofensivo Terron Armstead no se queda en silencio cuando se trata de la saga que rodea su ex compañero de equipo Christian Wilkins. Tras el lanzamiento de Wilkins del Las Vegas Raiders Solo unos meses después de firmar un acuerdo de cuatro años y $ 110 millones, los detalles están comenzando a surgir, desde el drama de lesiones hasta un extraño incidente fuera del campo. Pero Armstead, quien compartió el campo y el vestuario con Wilkins en Miami, no está comprando nada de eso.

Terron Armstead defiende a Christian Wilkins, llama BS

En su podcast, Armstead no se detuvo en la defensa del carácter y la ética de trabajo de Wilkins, golpeando la narración de que el tackle defensivo estrella era vago o no profesional.

«Llamo a Bull **** en la puerta», dijo Armstead sobre los informes que cuestionó el compromiso de Wilkins después de la lesión de 2024 pies. «Si quieres etiquetar a alguien vago, que no les importa, no están trabajando duro, no están haciendo lo que se supone que deben hacer, ser un profesional, el cristiano sería la última persona en la que podrías lanzar esa etiqueta».

Wilkins sufrió una fractura de Jones durante la temporada 2024, lo que requirió rehabilitación extendida y, según los informes, condujo a contratiempos en su recuperación. De acuerdo a El atlético, Los Raiders querían que se sometiera a una cirugía, pero Wilkins declinó. Esa decisión, junto con el tiempo perdido en la recuperación, condujo a susurros de que Wilkins no estaba cumpliendo con las expectativas. Pero Armstead empujó fuertemente hacia atrás contra esa narración.

«El tipo está obsesionado con el fútbol», agregó Armstead. «Le encanta, ama el juego, ama el deporte, le encanta la idea. Entonces, al ser un profesional, ataca todos los días con 100% de intención. Entonces, no, no es profesional, que no sea perezoso, sin duda, eso no está sucediendo».

Descarta rumor de «besar»: «no tiene sentido»

Más allá de la historia de la lesión, surgió un reclamo más inusual de Adam Schefter de ESPN, quien informó Que Wilkins le había dado a un compañero de equipo un beso «juguetón» en la cabeza, que, según los informes, ofendió al jugador y condujo a un informe de recursos humanos. Ese rumor también jugó en teorías sobre por qué los Raiders se separaron del defensor estrella.

Armstead tampoco compró eso.

«De nuevo, llamo a Bull ****», dijo. «No tengo los hechos … pero no veo que sea una razón para lanzar un jugador que probablemente fue el agente libre con calificación número 1 el año pasado … esto no se suma».

Armstead pidió más claridad sobre la situación. «Si tienes la visión, habla los hechos».

El entrenador en jefe de los Raiders, Pete Carroll, fue vago al abordar la decisión de cortar los lazos con Wilkins, diciendo: «No había un camino claro hacia su regreso, por lo que tuvimos que seguir adelante». Aún así, la falta de transparencia del equipo solo ha alimentado la especulación.

Con Wilkins aún sin firmar, el debate sobre lo que realmente sucedió en Las Vegas continúa creciendo. Pero si le preguntas a alguien que ha compartido un vestuario con él, como Armstead, la respuesta es clara: los rumores no se suman, y Wilkins merece mejor.