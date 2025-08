El genocidio de Gaza es una prueba para la democracia estadounidense

Jeet Señor



Jeet Heer es corresponsal de los asuntos nacionales de La nación y anfitrión del semanal Nación podcast, El tiempo de los monstruos. También plica en la columna mensual ‘síntomas mórbidos’. El autor de In Love of Art: Francoise Mouly’s Adventures in Comics with Art Spiegelman (2013) y Sweet Lechery: reseñas, ensayos y perfiles (2014), Lord ha escrito para numerosas publicaciones, incluidas El neoyorquino» La evaluación parisina» Revisión trimestral de Virginia» La perspectiva americana» El guardián» La nueva repúblicaY El Boston Globe.