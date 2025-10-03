Ver etapas estrictas de SPPG Polri Sanitation para asegurarse de que MBG sea higiénico

Yakarta, Viva – Unidad de servicios de cumplimiento nutricional (Sppg) Polri aplicar estándar saneamiento que es apretado para garantizar un programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) seguro e higiénico para los estudiantes que reciben.

Jefe de Sppg Polri Pejaten M. Iqbal Salim en un comunicado recibido en Yakarta el viernes dijo que el proceso de lavar los utensilios de cocina a Ompreng (bandeja de comida) se ejecuta en un recubrimiento.

Iqbal explicó, el primer paso fue limpiar primero las sobras en Ompreng. Dijo que cada utensilio de cocina y nuevos contenedores de alimentos fueron traídos al lugar de lavado después de pasar por la clasificación de restos de comida.



SPPI UNHAN VISITA A SPPG POLRI Foto : Viva.co.id/fajar Ramadhan

Luego, en el sitio de lavado, se mantuvieron tres etapas para enjuagarlo.

«El primer fregadero es el agua caliente y los fregaderos de jabón. Por lo tanto, la función del agua caliente y el jabón es desvanecer los restos de la grasa, el aceite», dijo Iqbal.

En el segundo fregadero, los utensilios Ompreng y Cooking se retiran de las manchas de jabón cepilladas y enjuagadas.

Mientras que en el tercer fregadero, los utensilios Ompreng y Cooking se limpian con agua corriente y sin agua jabonosa.

Después del proceso de lavado, las herramientas se limpian y se colocan en el horno de secado.

«La función del horno de secado además del secado, se espera que este proceso de horno también pueda matar bacterias», dijo Iqbal.

Además, Iqbal reveló que el saneamiento en el SPPG Polri fue monitoreado regularmente por la Oficina de Salud a través de la Inspección de Salud Ambiental (IKL).

No solo eso, el SPPG POLRI también se embolsó varios certificados para garantizar la viabilidad higiénica aplicada.

«Para el saneamiento higiénico, también es compatible con un certificado de higiene y también varios certificados como ISO 2018. Luego, hay una solicitud Análisis de riesgos y punto de control crítico (HACCP), Buenas prácticas de fabricación (GMP) y BRC. Del propio SPPG Polri, el certificado Halal también se ha emitido «, dijo.

Además, el almacenamiento de ingredientes alimentarios también está estrechamente regulado por la separación de ingredientes húmedos, secos o sazonantes.

Se sabe que desde que operó en marzo de 2025, el SPPG de la Policía de Pejaten distribuyó alrededor de 3,400 porciones de comida todos los días a 10 escuelas. (Hormiga)

