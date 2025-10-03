El Programa de Augora Ingress de Thessaloniki presenta la alineación

Agora, la barra lateral de la industria a Thessaloniki Intl. Film Festival, ha revelado su selección para el programa Agora Works in Progress.

Del 2 al 6 de noviembre, ocho películas en la etapa de postproducción del sureste de Europa y la región mediterránea se presentarán a agentes de ventas, distribuidores, productores, plataformas de transmisión y programadores del festival.

El objetivo es ayudar a estas películas a asegurar fondos finales, atraer agentes de ventas, asegurar estrenos del festival y establecer asociaciones.

El programa culminará en los premios AGora Works in Progress.

Los premios del jurado son el premio 119 Marvila Studios (Sound Mezcle Services); Premio de postproducción de AuthorWave (Creative Image Post Services); y Ert Agora Works in Progress Award (€ 2,000 para un proyecto griego).

También hay un premio independiente: el Premio de Cine de Onassis (€ 10,000 a un proyecto griego que participa en el Foro de coproducción Crossroads de Agora o las obras de Agora en progreso).

Películas seleccionadas de Agora Works in Progress:

Dinero negro para noches blancas

Directores: Kristina Grozava, Petar Valchanov, Producción: Kristina Grozava, Petar Valchanov, ABRAXAS FILM, CODUCCIÓN: Irini Vougioukalou, Konstantina Stavrian

Bulgaria, Grecia

El niño con los ojos azul claro

Director: Thanasis Neofotistos, Producción: Ioanna Bolomyti, Argonauts Productions SA, Co-production: Atalante Productions SA, Ye Films Ltd., Sektor Film, Studio Corvus, Sense Production, Luna Film, Willa, Astrakan Iron Pictures

Grecia, Chipre, Macedonia del Norte, Croacia, Serbia, Rumania, EE. UU.

Última llamada

Director: Sherif Francis, Producción: Dionyssis Samiotis, Tanweer Productions, coproducción: Kostas Lambropoulos, Grecia

El león en mi espalda

Director: Tonia Mishiali, Producción: Tonia Mishiali, Bark Like A Cat Films, Coproducción: Katarzyna Ozga, Nicolas Steil, Iris Productions, Marinos Charalambous, Vladimiros Subotić, Avaton Films

Chipre, Luxemburgo, Grecia

Espacios prometidos

Director: Ivan Markovic, Producción: Jasmina Sijercić-Bocalupo Films, Coproducción: Zsofi Lili Kovacs, Fiskultura Films, Jelena Radenkovic, Big Time Production, Daniel Mattes, Anti-Archive

Francia, Alemania, Serbia, Camboya

Esta noche es para siempre

Director: Fernando Souza, Producción: Quentin Laurent, Les Films de L’Oeil Sauvage, Co-production: Lucas Senecaut, The Oeil Vif Films, Mina Moteki, Kowatand Films, Fernando Souza, Dechosos los Ojos

Francia, Japón, España

Viaje a Jerusalén

Director: Michel Zarazir, Gaby Zarazir, Producción: Gaby Zarazir, Michel Zarazir, Madame Le Tapis

Líbano

Formas de deshacerse de alguna libertad

Director: Chrisanthos Margonis, Producción: Eleni Kossyfidou, Blackbird Productions, coproducción: Marinos Charalambous, Boicot Films, Grecia, Chipre