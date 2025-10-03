El Programa de Augora Ingress de Thessaloniki presenta la alineación

Agora, la barra lateral de la industria a Thessaloniki Intl. Film Festival, ha revelado su selección para el programa Agora Works in Progress.
Del 2 al 6 de noviembre, ocho películas en la etapa de postproducción del sureste de Europa y la región mediterránea se presentarán a agentes de ventas, distribuidores, productores, plataformas de transmisión y programadores del festival.
El objetivo es ayudar a estas películas a asegurar fondos finales, atraer agentes de ventas, asegurar estrenos del festival y establecer asociaciones.
El programa culminará en los premios AGora Works in Progress.
Los premios del jurado son el premio 119 Marvila Studios (Sound Mezcle Services); Premio de postproducción de AuthorWave (Creative Image Post Services); y Ert Agora Works in Progress Award (€ 2,000 para un proyecto griego).
También hay un premio independiente: el Premio de Cine de Onassis (€ 10,000 a un proyecto griego que participa en el Foro de coproducción Crossroads de Agora o las obras de Agora en progreso).
Películas seleccionadas de Agora Works in Progress:
Dinero negro para noches blancas
Directores: Kristina Grozava, Petar Valchanov, Producción: Kristina Grozava, Petar Valchanov, ABRAXAS FILM, CODUCCIÓN: Irini Vougioukalou, Konstantina Stavrian
Bulgaria, Grecia
El niño con los ojos azul claro
Director: Thanasis Neofotistos, Producción: Ioanna Bolomyti, Argonauts Productions SA, Co-production: Atalante Productions SA, Ye Films Ltd., Sektor Film, Studio Corvus, Sense Production, Luna Film, Willa, Astrakan Iron Pictures
Grecia, Chipre, Macedonia del Norte, Croacia, Serbia, Rumania, EE. UU.
Última llamada
Director: Sherif Francis, Producción: Dionyssis Samiotis, Tanweer Productions, coproducción: Kostas Lambropoulos, Grecia
El león en mi espalda
Director: Tonia Mishiali, Producción: Tonia Mishiali, Bark Like A Cat Films, Coproducción: Katarzyna Ozga, Nicolas Steil, Iris Productions, Marinos Charalambous, Vladimiros Subotić, Avaton Films
Chipre, Luxemburgo, Grecia
Espacios prometidos
Director: Ivan Markovic, Producción: Jasmina Sijercić-Bocalupo Films, Coproducción: Zsofi Lili Kovacs, Fiskultura Films, Jelena Radenkovic, Big Time Production, Daniel Mattes, Anti-Archive
Francia, Alemania, Serbia, Camboya
Esta noche es para siempre
Director: Fernando Souza, Producción: Quentin Laurent, Les Films de L’Oeil Sauvage, Co-production: Lucas Senecaut, The Oeil Vif Films, Mina Moteki, Kowatand Films, Fernando Souza, Dechosos los Ojos
Francia, Japón, España
Viaje a Jerusalén
Director: Michel Zarazir, Gaby Zarazir, Producción: Gaby Zarazir, Michel Zarazir, Madame Le Tapis
Líbano
Formas de deshacerse de alguna libertad
Director: Chrisanthos Margonis, Producción: Eleni Kossyfidou, Blackbird Productions, coproducción: Marinos Charalambous, Boicot Films, Grecia, Chipre