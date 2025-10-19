Ustaz Derry Sulaiman elogia al DJ Amoy Karamoy por enviar niños a un internado islámico

VIVA – Pasos DJ Amoy El envío de Karamoy a sus hijos a internados islámicos sigue siendo objeto de atención pública. Después de volverse viral en las redes sociales por su vídeo de visitar a su hijo en el internado islámico mientras llevaba un hijab, ahora sus acciones han recibido elogios directos de Ustaz. Derry Sulaimán.

En una sesión en vivo juntos en las redes sociales, Ustaz Derry expresó su agradecimiento y oraciones por DJ Amoy. Dijo que la decisión de una madre soltera que trabaja como DJ pero aún prioriza la educación religiosa de su hijo fue inspiradora. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



El DJ viral Amoy Karamoy envía a sus hijos a un internado islámico

Ustaz Derry inicialmente preguntó qué inspiró a DJ Amoy a decidir llevarse a su hijo a casa. El DJ también respondió que la decisión vino del corazón de una madre que quería brindar las mejores provisiones morales y religiosas para su hijo.

«Sí, señor Ustadz, porque no tengo suficientes conocimientos y soy madre soltera, él no tiene padre ni nada y quiero que aprenda buenas costumbres y rece buenas oraciones», dijo DJ Amoy, citado al subir un vídeo en su cuenta de Instagram @dj.amoykaramoy el domingo 19 de octubre de 2025.

Al escuchar esta explicación, Ustaz Derry Sulaiman pareció conmovido y elogió los pasos de DJ Amoy, que dijo fueron una inspiración para muchos padres.

«Cuando lo vi, Masha Allah, Tabarakallah sí. Muchas personas me mencionaron sobre su vídeo, que fue visto por 21 millones de personas. Y fue inspirador, fue una bofetada para las personas que se sienten buenas personas pero a sus hijos ni siquiera se les da religión», dijo Ustaz Derry.

No solo elogió, Ustaz Derry también oró para que DJ Amoy y su hijo estén siempre bajo la protección de Dios y sigan en el camino correcto.

«Rezo para que su hijo se convierta en un predicador de Alá, que sea un niño piadoso. Luego rezo para que usted también emigre rápidamente y obtenga una mejor profesión, tal vez un negocio más bendecido», dijo en voz baja.

DJ Amoy pareció conmovido al escuchar la oración y agradeció el tiempo y el consejo del ustaz.