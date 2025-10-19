AIMIM de Asaduddin Owaisi anuncia lista de 25 candidatos para las elecciones de Bihar







El Asaduddin Owaisi-liderado por AIMIM, que había prometido disputar «100 escaños» en las encuestas de Bihar al ser rechazado por el bloque INDIA, anunció el domingo 25 candidatos, incluidos dos no musulmanes.

La lista, que incluye el nombre de Akhtarul Iman, presidente estatal de AIMIM y su único MLA en Bihar, fue compartida por el partido en X.

Los nombres de los candidatos de AIMIM para las elecciones a la Asamblea de Bihar son así. Inshallah, esperamos convertirnos en la voz del pueblo más oprimido de Bihar. Esta lista ha sido preparada por la Unidad AIMIM Bihar y también se ha consultado a la dirección nacional del partido a este respecto. Estamos felices de anunciar la lista… pic.twitter.com/9ec1t4KpR2 – AIMIM (@aimim_national) 19 de octubre de 2025

«Estamos felices de anunciar la lista de candidatos de AIMIM para las próximas elecciones de Bihar. Los candidatos fueron finalizados por el comité de AIMIM. Unidad de Biharen consulta con la dirección nacional del partido. Inshallah, seremos una voz de la justicia para los más débiles y abandonados de Bihar», decía la publicación en X.

Iman ha sido renominado de Amour, donde el JD(U) del ministro principal Nitish Kumar reemplazó al subcampeón de 2020, Saba Zafar, por Sabir Ali, un exdiputado de Rajya Sabha que fue expulsado del partido hace 11 años.

La mayoría de los escaños disputados por el partido caen, como era de esperar, en la región de Seemanchal, la parte nororiental del estado propensa a inundaciones, que tiene un alto porcentaje de población musulmana.

Además, el partido ha presentado a Manoj Kumar Das de Sikandra, un escaño reservado en el distrito centro-sur de Gaya. Sentado MLA Prafull Kumar Manjhi, que pertenece a Ministro de la Unión El hindustani Awam Morcha (HAM) de Jitan Ram Manjhi aspira a un segundo mandato consecutivo desde el escaño.

En el distrito electoral de East Champaran en Dhaka, fronterizo con Nepal, el partido ha dado un billete a Rana Ranjeet Singh, hermano del ex ministro y MLA del BJP Rana Randheer Singh, que aspira a lograr un hat-trick del contiguo Madhuban.

El candidato del BJP de Dhaka ocupa el cargo de MLA Pawan Kumar Jaiswal.

En las últimas elecciones de la asamblea, el partido había disputado 19 escaños, ganando cinco de ellos, pero cuatro de sus MLA se unieron más tarde al RJD.

El partido había escrito cartas al presidente del RJD Entonces prasad y su hijo y heredero aparente, Tejashwi Yadav, afirmando que esta vez estaba dispuesto a participar en las urnas como constituyente del bloque INDIA. Las misivas no obtuvieron respuesta.

Anteriormente, el 17 de octubre, el Partido del Congreso publicó su primera lista de 48 candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea Legislativa de Bihar.

Del total de 48 candidatos, 24 se disputarán en la primera fase de las elecciones y 24 en la segunda fase. El partido dijo que los nombres restantes se anunciarán a su debido tiempo.

El Mahagathbandhan, que comprende el RJD y Congresono pudo finalizar un pacto para compartir escaños para la primera fase de las elecciones de Bihar, cuando el proceso de nominación concluyó el viernes. Los electores de Mahagathbandhan están enfrascados en una «lucha amistosa» por algunos escaños.

En estas elecciones, la NDA se enfrentará al bloque INDIA, liderado por Tejashwi Yadav del RJD, el Congreso, el CPI (ML) liderado por Deepankar Bhattacharya, el CPI, el CPM y el Partido Vikasheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani. Esta vez, Bihar también verá la entrada de un nuevo jugador: Prashant Kishor y su partido Jan Suraaj.

(Con aportes de PTI)









