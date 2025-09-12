‘The Long Walk’: un thriller distópico muy herido

Aunque no alcanza los máximos melodramáticos para los que apunta, director Francis Lawrence‘s «La larga caminata«Es, sin embargo, un drama distópico tenso y sorprendente, inmerso en un espíritu personal y nacional. En un Estados Unidos alternativo que se asemeja a la era posterior a Vietnam, el libro de Rey StephenEscrito bajo el seudónimo Richard Bachman, se publicó en 1979: la película sigue a varias docenas de jóvenes reclutados por la lotería en una caminata aparentemente interminable, televisada tanto por su potencial jingoístico como por sus brutales eliminaciones de soldados armados. El objetivo es seguir caminando hasta que solo quede un hombre, ganándoles un deseo e innumerables riquezas: una premisa que limita con la fábula, aunque sus metáforas enfocadas lo traen a centímetros de la realidad.

La película raya en un thriller sangriento y horrible a veces, pero comienza con el drama íntimo de veintitantos años, Ray Garraty (Cooper Hoffman) se despide de su angustiada madre Ginnie (Judy Greer) mientras lo deja en la línea de salida, por la 19ª iteración anual del evento muerto. Esta zona militarizada en medio de la nada es el anfitrión de 49 jóvenes de todo el país, uno de cada estado. Quizás Alaska o Hawai nunca se le otorgaron estadidad en esta realidad alternativa, pero esto, como muchos detalles del entorno más amplio, se queda vago en el guión de JT Mollner. Sin embargo, los defectos de la construcción del mundo tienden a quedarse en segundo plano cuando los personajes llegan tan bien redondeados y completamente formados, gracias en gran parte a los actores que los interpretan.

Antes de que comience la caminata, Garraty se encuentra con el amable y testarudo Peter McVries (David Jonsson), el animado y religioso Arthur Baker (Tut Nyuot), el Scrappy Yapper Hank Olson (Ben Wang) y una letanía de otros a lo largo de un espectro de Nerd-to Jock: tipos amplios que se sentirían en un hogar de la guerra estadounidense. Incluso se les entregan etiquetas para perros para marcar sus números antes de comenzar el desafío de insomnio, de modo que si caen por debajo del límite de velocidad de tres millas por hora, un soldado puede entregarles una advertencia sobre un megáfono. Vaya demasiado lento, deténgase durante demasiado tiempo o se desvíe del camino, y corre el riesgo de una bala hacia la cabeza. Flanqueado por tanques, y guiado por un despiadado mayor y sin nombre (Mark Hamill), el bullicioso grupo comienza su largo viaje a ninguna parte, con el objetivo de ser el último hombre en pie. Mientras tanto, se forman amistades reales y tangibles, pero cada una se siente condenada, especialmente el emparejamiento central de Garraty y McVries.

Hacer una película con un tipo de acción en gran medida, caminar, con el disparo ocasional frente a espectadores rezagados, presenta un desafío único, pero Lawrence y el director de fotografía Jo Willems lo encuentran con aplomo. Raras son los momentos en los que «The Long Walk» se siente repetitivo, a pesar de que casi todas las pistas de disparo hacia atrás, capturando a los malditos participantes de frente en medio de una atmósfera sombría. Esto se debe, en gran parte, al enfoque de la película en sus personajes. No es el tipo de trabajo en el que puede depender de la cobertura tradicional de los hombros, pero cada instancia de enmarcado, y cada bits de bloqueo de personajes (ya sea lateralmente, o entre el fondo y el primer plano) se siente concebido de manera única, con solo el corte ocasional de las tomas grupales para mayor énfasis, y para realizar un seguimiento de cuántos han muerto.

La violencia es explícita e inevitable, y siempre está enmarcada por reacciones angustiadas realistas, ya que los personajes discuten aún más su escenario condenado. Si bien es técnicamente voluntario, la caminata es solo una faceta de un estado totalitario que intenta apaciguar su población económicamente oprimida. Y aunque rara vez, si alguna vez, visitamos este mundo externo, está muy lejos de las cuatro películas de «Juegos de hambre» inspirados en la televisión de Reality Lawrence, la relación de los hombres jóvenes con ese mundo y su lugar dentro de él, informan sus respectivas perspectivas y, por lo tanto, su dinámica entre ellos.

Algunos de los hombres están más preocupados y tienen rachas antiautoritarias. Otros simplemente están desesperados por efectivo. Y algunos, como McVries y Garraty, tienen motivos más misteriosos y esotéricos, cuyo desenfreno gradual, durante varios días y noches agotados, ayuda a dar forma al estado de ánimo de rebelión de la película retrocedido en una esquina. «The Long Walk» es tanto una película de jóvenes desesperados nacidos en un mundo de violencia estatal, ya que es una parábola de cómo el fascismo da forma a las personas, sus perspectivas y sus acciones. Este debate es multibrovelado, pero llega a un punto crítico a través del choque filosófico entre sus dos principales mejores amantes, cuya admiración mutua es estimulante y melancolía.

Como Garraty, Hoffman oculta una determinación animalista debajo de su fachada agradable, un impulso para hacer algo, o cambiar algo, que a menudo lo deja parpadeado. Sin embargo, lo más destacado de la película es la seductora concepción de McVries de Jonsson, un líder carismático y con cara de cicatrices para quien la compasión es una luz guía, pero que no es fácil. Jonsson está bendecido con el tipo de expresividad versátil que uno podría asociarse con Jim Carrey de los 90, pero en lugar de la comedia con cara de goma, sus talentos están dirigidos directamente al sentimentalismo amplio de Hollywood (como fue el caso con su papel de Android en «Alien: Romulus»). Juntos, Hoffman y Jonsson lideran un conjunto físico y emocionalmente diverso, y guían la película hacia su corazón latido, a través de preguntas sobre la mejor manera de abordar el mundo cuando todo se siente desesperado.

«The Long Walk» nunca profundiza en la crueldad y la angustia a menudo insinúa, especialmente en sus momentos finales, que hacen grandes cambios emocionales. Estos requieren un enfoque temático mucho más estricto para aterrizar, pero dejan demasiado a la imaginación. Pero a pesar de sentirse abierto (de una manera completamente diferente del material fuente de King), la película sigue siendo intrigante, si no directamente fascinante, para la gran mayoría de su tiempo de ejecución.