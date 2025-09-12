India-EU FTA: Auto Sector Central para tratar con aranceles liberalizados







El comisionado europeo de comercio Maros Sefcovic dijo el viernes que el sector automotriz debería estar en el centro de la India y la asociación de la UE, ya que se dirigió a la 65ª sesión anual de la Asociación de Fabricantes de Componentes Automotrices de la India aquí en Nueva Delhi.

«La experiencia en Europa en ingeniería y tecnologías verdes, combinada con el creciente mercado y las capacidades de fabricación de la India, ofrece una combinación única que puede fomentar el crecimiento, crear empleos y promover la sostenibilidad en ambas regiones», dijo a la reunión de automóviles y sus líderes del sector auxiliar.

«Para los fabricantes de componentes automotrices y de automóviles, la relación UE-India no se trata solo de comercio … se trata de una inversión adicional de alto valor que creará miles de empleos en las fábricas de su automóvil, como en las plantas de Volkswagen y Mercedes-Benz en Pune«, agregó.

El Comisionado de Comercio Europeo dijo que la relación se encuentra en todo el ecosistema, suministrando piezas de automóviles, equipos y software.

«También se trata de compartir las mejores prácticas en la fabricación, invertir en investigación y desarrollo para vehículos de próxima generación, trabajar en estándares y abordar desafíos globales como cambio climático A través de tecnologías más limpias y eficientes «, dijo el comisionado de comercio de la UE.

Maros Sefcovic, destacó que el mercado automotriz en India se está expandiendo y prosperando.

«Mi objetivo es asegurar que el TLC (India-UE) facilite los flujos comerciales bidireccionales entre India y la UE en condiciones de liberalización de tarifas para todos los componentes, desde los motores hasta los frenos «, sugirió.

«Este sería un escenario beneficioso para nuestras industrias y, en particular, facilitaría la introducción de nuevas tecnologías avanzadas en la India. Al combinar el poder de nuestros mercados automotrices: la tercera y la cuarta mayor y cuarta del mundo, dijo:» Podemos liderar el cargo en el desarrollo de desarrollar un mundo de combustión de van

India y la Unión Europea han estado «trabajando intensamente» para un Acuerdo de libre comerciose espera finalizar antes de finales de 2025.

«Ahora estamos maximizando nuestros esfuerzos para finalizar las negociaciones para fin de año, según lo acordado por el presidente de la Comisión Europea, Von der Leyen y el primer ministro Modi.» Las conversaciones están en curso … y, dada la voluntad política en ambos lados, creo que estamos listos para cumplir con la fecha límite «, aseguró Maros Sefcovic.

Refiriéndose a la situación geopolítica global y la interrupción del comercio global, el UE El Comisionado de Comercio señaló que India y la UE deben adoptar las posibilidades ofrecidas por «nuestra nueva realidad tanto como protegernos de los riesgos».

«Es por eso que estamos trabajando en un acuerdo para desbloquear la inversión, reducir las barreras, expandir el acceso al mercado y mejorar las cadenas de suministro, en beneficio de ambas partes», dijo, refiriéndose a las conversaciones para un TLC temprano.

Según el Comisionado de Comercio Europeo, en 2024, la UE fue el mayor socio comercial de la India, por delante de los Estados Unidos y Porcelana. Más de 6,000 empresas europeas operan en India, mientras que el comercio bilateral general de bienes alcanzó 140 mil millones de euros en 2023.





Fuente