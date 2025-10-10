Terremoto de magnitud 7,4 sacude Filipinas y provoca alertas de tsunami en Indonesia

Manila, VIVA – filipina y varias regiones de Indonesia han emitido advertencias tsunamiinstando a las comunidades costeras a evacuar después terremoto Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter se produjo frente a la costa del sur de Filipinas.

Lea también: BNPB registra 25 viviendas gravemente dañadas y 1.306 personas desplazadas por el terremoto en Sumenep



El fuerte terremoto se produjo a una profundidad de 23 kilómetros (14 millas) a las 09.43 hora local (01.43 GMT) del viernes 10 de octubre de 2025, según el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

El centro advierte que terremoto Esto puede provocar olas de hasta 1 a 3 metros por encima del nivel de la marea a lo largo de la costa de Filipinas, y olas de hasta 0,3 a 1 metro por encima del nivel de la marea en varias zonas de Indonesia y Palau.

Lea también: Se eleva a 72 el número de muertos por el terremoto de magnitud 6,9 en Filipinas



El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología «aconsejó encarecidamente» a las personas que viven en las comunidades costeras del sur y centro de Filipinas que evacuaran a zonas más altas, ya que se esperaba que olas de más de 1 metro de altura azotaran la región.

El presidente Ferdinand Marcos Jr, conocido como Bongbong Marcos, dijo que el gobierno filipino estaba «evaluando la situación sobre el terreno y garantizando que todos estén a salvo».

Lea también: El número de muertos por el terremoto en Filipinas aumenta a 26 personas y 147 heridos



«He dado instrucciones al Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, a la Oficina de Defensa Civil, a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Costera de Filipinas y a todas las agencias relacionadas para que lleven a cabo inmediatamente evacuaciones en las zonas costeras, activen líneas de comunicación de emergencia y coordinen estrechamente con los gobiernos locales», dijo Marcos, según el Inquirer, una organización de medios líder en Filipinas.

Región Célebes Septentrional y Papúa en Indonesia también emitieron advertencias de tsunami de que olas de hasta 50 cm (1,6 pies) podrían golpear las zonas costeras, según Reuters.

No hubo informes inmediatos de víctimas en Filipinas después del terremoto, pero los videos compartidos en las redes sociales mostraron daños a la infraestructura.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de los Estados Unidos afirma que las olas de un tsunami pueden persistir durante horas después de que golpee la primera ola y su impacto variará según la forma y la altura de la costa local.