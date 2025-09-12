Taylor Swift será depuesto en Blake Lively-Justin Baldoni demanda

Taylor Swift ha acordado sentarse para una deposición en la batalla legal en curso entre Blake Lively y Justin BaldoniSegún una presentación judicial del campamento de Baldoni.

Es probable que se le pregunte a Swift sobre cualquier discusión que tuvo con viva las condiciones en el conjunto de «termina con nosotros». El equipo de Baldoni anteriormente Tengo permiso de la corte Para obtener mensajes entre Lively y Swift, después de que el equipo de Lively intentó sin éxito excluir a Swift del caso.

Las dos partes están a punto de completar el descubrimiento en el caso de alto perfil. Lively ha demandado a Baldoni, su director y coprotagonista, por acoso y represalias sexuales, alegando que él y los productores y publicistas de la película lanzaron una campaña de frotis en línea contra ella para castigarla por presentar quejas. Un juicio está programado para la próxima primavera en un tribunal federal en Nueva York.

Lively ya ha sido depuesto. Su equipo aún no ha tomado declaraciones de Baldoni o los coacusados ​​Steven Sarowitz y Jamey Heath. En una moción el jueves, sus abogados pidieron una extensión de la fecha límite para tomar declaraciones del 30 de septiembre al 10 de octubre, afirmando que el equipo de Baldoni ha arrastrado los pies en la producción de documentos solicitados.

Los abogados de Lively también declararon que esperan que el equipo de Baldoni solicite una extensión de 30 días para todo descubrimiento.

En una respuesta el jueves, el equipo de Baldoni dijo que eso no es cierto, y que están pidiendo una extensión solo para que puedan tomar la deposición de Swift durante la semana del 20 al 25 de octubre, «debido a las obligaciones profesionales preexistentes de la Sra. Swift».

El equipo de Baldoni le pidió al tribunal que extendiera la fecha límite únicamente con el «propósito de acomodar al testigo de terceros Taylor Swift, quien acordó comparecer por deposición, pero no puede hacerlo antes del 20 de octubre de 2025.

Los abogados de Baldoni se opusieron a la solicitud de Lively de una extensión general de la fecha límite. Las dos partes llegaron previamente a un acuerdo para mantener la deposición de Baldoni del 21 al 22 de septiembre, Sarowitz’s el 15 de septiembre y Heath del 18 al 19 de septiembre. El equipo de Lively argumenta que los abogados de Baldoni están desafiando una orden judicial para entregar los mensajes de la señal de inmediato.

El equipo de Lively ha argumentado que el equipo de Baldoni ha arrastrado repetidamente a Swift al caso para atraer la atención de los medios. Bryan Freedman, el abogado principal de Baldoni, alegó anteriormente que había escuchado que Lively estaba tratando de presionar a Swift para emitir una declaración de apoyo, y que Lively había instado a Swift a eliminar sus comunicaciones. El juez golpeó esa acusación del registro judicial.

El equipo de Baldoni también citó previamente a Swift para las comunicaciones, aunque luego se retiró la citación.