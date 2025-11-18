Sudáfrica sospecha de un misterioso vuelo que transportaba a cientos de palestinos para evacuar Gaza

Johannesburgo, VIVA – Ministro de Asuntos Exteriores Sudáfrica Ronald Lamola criticó un avión fletado que llegó a su país con más de 150 ciudadanos Palestina como parte de una «agenda más amplia» para limpiar Gaza y Cisjordania a través de una red de vuelos fletados.

Lamola no dijo quién creía Sudáfrica que era el autor intelectual avión chárter que llegó a Johannesburgo el jueves, contenía a 153 palestinos, pero sus comentarios fueron vistos como una acusación de Israel de estar detrás de una campaña para expulsar a personas de los territorios palestinos y enviarlas a otros países.

«De hecho, nosotros, como gobierno sudafricano, sospechamos de las circunstancias que rodearon la llegada del avión y los pasajeros a bordo», dijo Lamola. AP, Martes 18 de noviembre de 2025.

«Parece que se trata de una agenda más amplia para trasladar a los palestinos de Palestina a varias partes del mundo y se trata de una operación claramente orquestada porque no sólo están siendo enviados a Sudáfrica. Hay otros países que han recibido vuelos similares», continuó.

La autoridad israelí responsable de implementar la política civil en los territorios palestinos dijo que los palestinos en un avión fletado con destino a Sudáfrica abandonaron la Franja de Gaza después de obtener la aprobación de un tercer país para aceptarlos como parte de la política del gobierno israelí de permitir a los habitantes de Gaza salir.

La autoridad no nombró al tercer país.

El gobierno israelí había aceptado previamente la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de vaciar permanentemente Gaza de sus más de 2 millones de palestinos en un plan que, según grupos de derechos humanos, equivaldría a una limpieza étnica. En ese momento, Trump dijo que no se les permitiría regresar.

Posteriormente, Trump retiró el plan y negoció un alto el fuego entre Israel y el grupo militante Hamas que permitiría a los palestinos permanecer en Gaza.

Israel mantuvo conversaciones con Sudán del Sur a principios de este año sobre la posibilidad de reasentar allí a palestinos desde Gaza como parte de los esfuerzos más amplios de Israel para facilitar la emigración masiva de la región. Israel también presentó planes de reasentamiento para palestinos ante otros gobiernos africanos.