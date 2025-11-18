La estrella del Man United, Mason Mount, se pone en contacto con su familia después de un terrible accidente y heridas graves

Un enorme aficionado del Manchester United en coma inducido permanecerá en el hospital luchando por su vida durante tres semanas tras sufrir lesiones que le cambiarán la vida tras ser atropellado por un coche.

Mason Mount se acercó en nombre de todos en el Manchester United (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Mason Mount ha expresado su apoyo a la familia de un gran aficionado del Manchester United en Bolton que sigue luchando por su vida tras ser atropellado por un coche. Mount ha enviado un mensaje de vídeo a la esposa de Lewis Rimmer, Sarah, y a sus dos hijas, Amelia y Maddison, después de que un Range Rover lo golpeara, causándole lesiones que «le cambiaron la vida».

Sigue «gravemente enfermo» en el hospital después de haber sido puesto en coma inducido, según dijo a MEN su amigo cercano Andy Tonge. Tonge describió el mensaje como «hermoso» para la familia. El Bolton News lo cita diciendo: «Son grandes seguidores del Manchester United, así que fue genial recibirlos, qué tipo».

Se dice que Mount compartió sus condolencias y expresó su tristeza cuando escuchó lo que le sucedió a Rimmer. También afirmó que «todo el mundo en el Manchester United está pensando en ellos y les envía todo su cariño». Una recaudación de fondos organizada por amigos para recaudar dinero para la familia ha recibido más de £100.000 en donaciones.

Tonge ha dicho: ‘El incidente parece haber tocado la fibra sensible de la gente. Sucedió durante el año escolar y sorprendió a muchos porque fácilmente podría haber sido un niño que no hubiera sido tan fuerte como resulta ser Lewis.

Muchos sienten que la fuerza y ​​la lucha de Lewis en las últimas semanas han sido nada menos que notables.

«El hecho de que haya tenido lugar en un supermercado local, utilizado por muchos de nosotros, ha creado una sensación aún más fuerte de que ‘esto podría haberle pasado a cualquiera de nosotros'».

Lewis Rimmer está en cuidados intensivos en el hospital después de un accidente frente a Sainsbury’s en Bromley Cross.

Tonge añadió: «Desafortunadamente, Lewis todavía está gravemente enfermo y todavía está en coma inducido tres semanas después. Sarah y la familia han estado a su lado todos los días y la recaudación de fondos les ha ayudado mucho.

‘Saber que tanta gente se preocupa por ellos y quiere apoyarlos realmente ha marcado una diferencia.

«Cuando llegue el momento de realizar los cambios necesarios en su hogar y en su vida diaria, podrán concentrarse en Lewis sin la presión adicional de las preocupaciones financieras».

Lewis Rimmer es un gran seguidor del Manchester United

