Starfighter ‘proyecta a Matt Smith como villano

Matt Smith se dirige a una galaxia muy, muy lejos.

La estrella de «House of the Dragon» se ha unido al elenco de Shawn Levy «Star Wars: Starfighter«Para Lucasfilm, las fuentes cercanas al actor confirman. Aparecerá en un papel de villano, frente a los miembros del reparto anunciados anteriormente Ryan Gosling y Mia Goth. Lucasfilm no pudo ser contactado para hacer comentarios.

Este no es el primer pincel de Smith con la franquicia «Star Wars». El alumno de «Doctor Who» fue emitido anteriormente en «The Rise of Skywalker», pero finalmente no apareció en la película. «Estábamos cerca de estar en él, pero nunca sucedió. Creo que en lo que estaban pensando antes. Eventualmente, la parte se volvió obsoleta y no lo necesitaban. Entonces, nunca tuve que estar en ‘Star Wars’ «, dijo al Feliz triste confundido podcast en 2021. Se negó a elaborar el papel que habría jugado (aunque muchos sospechaban que retrataría al hijo del emperador Palpatine), y agregó: «Fue una parte y un concepto realmente maravilloso. Fue una gran cosa, una gran historia.

Los créditos adicionales de Smith incluyen «Anoche en Soho», «Morbius» y su giro nominado al Emmy como el Príncipe Philip en «The Crown. Pronto aparecerá en el» robo «de Darren Aronofsky junto a Austin Butler y Zoë Kravitz.

«Star Wars: Starfighter» dispara este otoño y se debe en los cines el 28 de mayo de 2027. Jonathan Tropper escribió el guión. Ha escrito características anteriores para Levy («The Adam Project», «Este es donde te dejo») y es el creador de la serie de Apple TV+ «tus amigos y vecinos».

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y el director creativo Dave Filoni dio a conocer los planes oficialmente para «Starfighter» en el evento anual de celebración de Star Wars en Tokio este abril.

El Standalone, que se centra en los nuevos personajes en el universo de «Star Wars», se establece aproximadamente cinco años después de los eventos de «Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker», que concluyó la saga Skywalker y actualmente se erige como la característica final cronológicamente en el tiempo de «Star Wars».

«Star Wars: Starfighter» marca el seguimiento del director de Levy de la exitosa comedia de Buddy de Marvel Studios «Deadpool & Wolverine», que recaudó $ 1.3 mil millones en la taquilla global después de lanzarse en julio de 2024 y se destaca como la característica de la R.

La fecha límite fue la primera en informar la noticia del casting de Smith.