La actriz ‘9-1-1-1’ y ‘The Walking Dead’ tenía 33 años

Kelley MackUna actriz de televisión estadounidense que apareció en AMC «Los muertos vivientes«» 9-1-1 «y» Chicago Med «, murió el 2 de agosto. Tenía 33 años.

Su familia informó en una declaración que Mack murió en su ciudad natal de Cincinnati después de una batalla contra el glioma del sistema nervioso central.

Mack se graduó de Hinsdale Central High School en 2010, y obtuvo una licenciatura en cinematografía del prestigioso Dodge College of Film en la Universidad de Chapman en 2014. Después de recibir una mini cámara de video como regalo de cumpleaños, Mack comenzó a aparecer en comerciales como actor infantil. Más tarde obtuvo un premio de actuación de la Tisch School of the Arts por su papel de debut en «The Elephant Garden», una película que también ganó el Premio al Visionario Estudiantil en el Tribeca Film Festival en 2008.

Mack era mejor conocido por su trabajo en televisión, que incluía jugar a Addy en la temporada 9 de «The Walking Dead» y Penélope Jacobs en la temporada 8 de «Chicago Med» y en «9-1- 1.» de Fox Sus papeles cinematográficos incluyeron a Alice en «Broadcast Signal Intrusion», Wilda en «Delicate Arch» y Ricky en el «Universal» que aún no ha lanzado.

Mack también trabajó como guionista, trabajando en proyectos con su madre, Kristen Klebenow. Trabajó en varios guiones de funciones completas con su madre, incluida «On The Black», una historia de béisbol universitaria de la década de 1950 que se basa libremente en sus abuelos maternos, que asistieron a la Universidad de Ohio.

Le sobreviven su madre y su padre, Kristen y Lindsay Klebenow, la hermana Kathryn, el hermano Parker y los abuelos Lois y Larry Klebenow.