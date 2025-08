Si hay un elemento de violencia, se puede bloquear

Yakarta, Viva – El Ministro de Estado, Praseteto Hadi, declaró que el gobierno abrió la posibilidad de bloquear juego Elementos que contienen digital violencia Si se demuestra que tiene un impacto negativo en el comportamiento de la generación más joven.

La declaración de Praseteto respondió al Ministro de Educación Primaria y Secundaria Abdul Mu’ti que prohibió a los estudiantes jugar juegos RaBlox Porque contiene muchas escenas de violencia.

«Si de hecho creemos que hemos cruzado el límite, lo que se muestra allí afecta el comportamiento de nuestros hermanos menores, por lo que no descarta la posibilidad (bloqueado). Queremos proteger nuestra generación, no dudamos también. Si contiene elementos de violencia, sí, estamos cerrados, no hay problema», dijo Prastoyo en el complejo de palacio presidente, Jakarta, martes.

Prasetyo enfatizó que la atención del gobierno no solo se centró en una plataforma en particular, sino que incluía todas las formas de contenido digital que tenía el potencial de dar forma a un comportamiento desviado en niños y adolescentes, incluidos juegos, transmisiones de televisión, redes sociales, a informar en los principales medios de comunicación.

Según él, los esfuerzos para proteger a la generación más joven del contenido negativo son responsabilidades compartidas, tanto moral, ética como social.

Prasetyo ejemplificó una serie de eventos violentos que involucran a niños contra sus padres como una forma de preocupación por la influencia de dicho contenido.

«Realmente debemos tratar de reducir cosas que pueden cultivar algo que no es bueno para aquellos que observan, especialmente para nuestra generación joven», dijo Praseteto.

Dijo además que el Ministerio de Comunicación y Digital había realizado una evaluación diaria de varias plataformas, incluidas la televisión, las redes sociales y las aplicaciones de juegos para detectar la existencia de elementos de violencia, odio y otro comportamiento destructivo.

Agregó que la protección de la generación más joven es importante teniendo en cuenta que Indonesia es una nación que consta de miles de islas, etnia, religión e idioma.

«El Sr. Presidente nos recuerda a todos que siempre seamos introspectivos. De modo que sea cual sea la forma que pueda afectar o desencadenar la ocurrencia mutua, entre Estamos minimizando el uno con el otro como sea posible «, dijo.

Anteriormente, el Ministro de Educación y Centro de Abdul Mu’ti recordó los peligros del juego de Roblox y prohibió a los estudiantes jugar a Roblox porque el juego mostró muchas escenas violentas.

«Si juegas con teléfonos celulares, no puedes ver la violencia, hay luchas allí, hay malas palabras, no mires a los inútiles. Bueno, aquellos que juegan los bloques (Roblox) no están jugando eso, porque no es bueno», dijo el Ministro de Educación y Centro de Mu’ti en Jakarta, lunes 4 de agosto de 2025. (Ant) (Ant)