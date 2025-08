El ex jugador de los Leones ya causa problemas con su nuevo equipo

Muchos jugadores han ido y venido del Leones de Detroit A lo largo de los años, y nunca es algo personal. A veces, Los buenos jugadores simplemente no son necesario porque el equipo ya tiene sus posiciones bastante bien cubiertas, o en otro momento es solo una situación en la que un intercambio era demasiado bueno para dejarlo pasar.

Siempre es interesante ver qué sucede con los jugadores una vez que dejan a los Leones. Afortunadamente, no tenemos una situación, todavía, donde los leones han dejado que un tipo como Saquon Barkley Camine solo para convertirse en uno de los mejores jugadores en su posición. Te estamos mirando, el Gigantes de Nueva York. Pero, tenemos algunos jugadores que son grandes partes de sus nuevos equipos.

Uno de esos ex jugadores de Detroit Lions ya está causando revuelo con su nuevo equipo. Ahora, es un campamento, y las tensiones pueden ser altas, por lo que no queremos asumir que este tipo ya es un problema. Pero, hubo un incidente esta semana que está recibiendo atención.

El ex jugador de Lions se mete en un tiff

Ex seguridad de los leones de Detroit CJ Gardner-Johnson ¿No es uno con el que meterse, y tal vez se lo considera a alguien con quien de puntillas? Actualmente está con su cuarto equipo en el Pasadas cinco temporadas de la NFL, los Houston Texans.

Gardner-Johnson es una seguridad confiable con mucho talento, y es de esperar que las cosas sean sin problemas en Texas. Pero, parece que ya se ha convertido en una pelea en el campamento de entrenamiento.

De acuerdo a Jonathan M. Alexander de Houston ChronicleGardner-Johnson y el ala cerrada Cade Stover se alteraron en una especie de altercado que podría haberse convertido en una pelea durante el campamento de entrenamiento. Gardner-Johnson corrió a Stover al suelo durante una recepción durante la práctica, y Stover no estaba contento con eso.

«Stover presionó a CJ Gardner-Johnson y se intercambiaron palabras. Los dos jugadores tuvieron que separarse», El informado En X. Alexander no dice lo que dijeron los muchachos, y tal vez no lo escuchó, pero no sonó como un buen intercambio.

Gardner-Johnson es realmente uno de los Safeties principales en la NFLAsí que no es de extrañar que los tejanos quisieran engancharlo de las Águilas. Esperemos que todo vaya bien en Houston, excepto, por supuesto, si alguna vez se enfrenta a los Leones.

El ex jugador de los Leones comenta sobre su tiempo en Detroit

Gardner-Johnson también ha expresado que no estaba contento con cómo fue tratado con los Leones durante su temporada con el equipo en 2023.

«» Me mentí, así que fue, lo que sea «, Gardner-Johnson le dijo a Dave Birkett de Detroit Free Press Cuando se le preguntó sobre su período con los Leones. «Me dijeron, respetuosamente, iba a ser traído de regreso y no me trajeron de vuelta. Y la temporada baja fue real para mí, firmando aquí, porque realmente no estaba tropezando con eso. Todo funcionó».

Si es cierto que los Leones le mintieron sobre traerlo de regreso, entonces es comprensible por qué estaría molesto. Una promesa es una promesa. Pero, parece estar bien en su carrera en la NFL, así que espero que no se haya hecho daño.