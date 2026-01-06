RI toma medidas para crear una aldea Hajj y ahora poseer un hotel en La Meca

Bogor, VIVA – El gobierno de Indonesia está un paso más cerca de realizar un proyecto ambicioso pueblo hajj De La Meca después de ganar oficialmente la licitación por un terreno estratégico en el corazón de la Ciudad Santa.

Esta victoria marca un nuevo hito histórico, además de allanar el camino para que Indonesia tenga hotel mismo para los peregrinos del Hajj y la Umrah.

El Ministro de Estado (Mensesneg), Prasetyo Hadi, reveló que Indonesia había logrado ganar la licitación para el terreno número 6 en el área de La Meca.

Este éxito se transmitió al margen de la agenda de retirada del Gabinete Rojo y Blanco en Hambalang, Bogor, Java Occidental, el martes 6 de enero de 2026.

«Antes también nos hablaron del éxito del gobierno de la República de Indonesia. Por primera vez pudimos tener una aldea Hajj en Arabia. Así, el Sr. Rosan (CEO de Danantara) informó que hemos ganado ofertas y ahora tenemos nuestro propio hotel en La Meca», dijo Prasetyo.

Ministro del Secretario de Estado (Mensesneg) Prasetyo Hadi en Hambalang, Bogor

Según Prasetyo, este logro no puede separarse del papel diplomático del Presidente Prabowo Subianto en el establecimiento de una comunicación intensiva con el gobierno. Arabia Saudita. Destacó que este éxito también refleja un importante cambio de política por parte de las autoridades sauditas.

“Este (el éxito ganó ofertas) por la extraordinaria diplomacia del señor Presidente. Entonces, por primera vez el gobierno de Arabia Saudita cambió las reglas para un país, si puede poseer activos en Arabia Saudita. «Creo que será un regalo para el pueblo indonesio y para los musulmanes en particular», afirmó.

Anteriormente, el director general de la Agencia de Gestión de Inversiones Danantara, Rosan P. Roeslani, reveló que Indonesia estaba compitiendo ferozmente con decenas de participantes en licitaciones por tierras consideradas las más estratégicas en la zona oriental de Hindawiya, La Meca.

Entre unos 90 participantes, Indonesia logró situarse entre los tres primeros y finalmente resultó vencedor.

De las ocho parcelas de tierra ofrecidas por la Comisión Real de La Meca (RCMC), Indonesia eligió específicamente la parcela número 6. Rosan explicó que muchas partes buscaban esta tierra porque estaba en condiciones relativamente planas y estaba lista para ser construida.

«Resulta que no vinimos a comprar, nos dijeron que pusiéramos a ofertar, nos dijeron que licitáramos. Se les dieron 8 parcelas. Lo miramos, y solo tomó un mes y medio. Miramos, de las 8 parcelas elegimos la número 6. Resulta que la parcela número 6, número 6, resultó ser la más favorita», dijo Rosan en la Reunión de Liderazgo Nacional (Rapimnas) de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia en Yakarta, en diciembre pasado.