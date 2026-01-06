La tarjeta de débito del Banco de Yakarta se puede utilizar en 200 países, lo que facilita las transacciones globales para los ciudadanos

Jacarta – Principios de 2026, Banco de Yakarta lograr un gran avance uniendo fuerzas Visa. Gracias a esta colaboración, los clientes de los bancos regionales pertenecientes al gobierno provincial de Yakarta ahora pueden realizar transacciones en más de 200 países.

El Gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, agradeció la colaboración entre Bank Jakarta y Visa. Según él, esta colaboración es un paso estratégico para animar a la dirección del Bank Jakarta a ser más profesional y competitiva a nivel mundial.

El Gobernador de Yakarta, Pramono Anung, inauguró el cambio de nombre del Banco DKI a Bank Jakarta (Fuente: Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Yakarta) Foto : VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

«Los felicito. Ojalá esta tarjeta pueda usarse en todo el mundo, en más de 200 países. A partir de hoy, yo mismo usaré esta tarjeta», dijo Pramono en el Gran Lanzamiento. Tarjeta de débito Visa Bank Jakarta en Lippo Mall Kemang, Yakarta, citado el martes 6 de enero de 2026.

Mientras tanto, el director presidente del Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo, dijo que el lanzamiento de la tarjeta de débito Visa fue un hito importante en el viaje de transformación del Bank Jakarta. Esta iniciativa forma parte de la transformación de cinco años de la compañía que se basa en tres pilares principales.

«En primer lugar, el crecimiento basado en el ecosistema de Yakarta. En segundo lugar, el fortalecimiento de la calidad de los activos y la gobernanza. En tercer lugar, la construcción de capacidades digitales y el empoderamiento de los recursos humanos», dijo Agus.

Enfatizó que esta transformación sólo puede realizarse de manera óptima mediante la colaboración con el gobierno provincial de Yakarta, los reguladores, los socios estratégicos y la comunidad. Bank Jakarta, continuó, continuará desarrollando capacidades de servicio y soluciones financieras que sean relevantes para las necesidades de los residentes de Yakarta de manera gradual, prudente y de acuerdo con las disposiciones reglamentarias.

En los primeros seis meses de su lanzamiento, Bank Jakarta se dirige a unos 400.000 usuarios de tarjetas de débito Visa.

En la misma ocasión, Vira Widiyasari, directora nacional de Visa Indonesia, dijo que esta colaboración tiene como objetivo facilitar a la gente de Yakarta la realización de transacciones globales, desde el pago de la educación en el extranjero, que necesita la Umrah, hasta el apoyo a las actividades comerciales de las MIPYME.

«Este lanzamiento refleja cambios en la forma en que vivimos, trabajamos y hacemos negocios. Yakarta se está moviendo hacia una ciudad global para entrar en el top 50 del mundo para 2030, y los pagos digitales son el puente de conexión», dijo Vira.