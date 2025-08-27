Revisión de ‘The Terminal List: Dark Wolf’: Prequel es una postura machista

Cuando la precuela de «la lista de terminales» «Dark Wolf» evita que se queje sombríamente sobre cómo los «burocrates», el «estado profundo» está implícito, evita que «hombres como nosotros» «salven el mundo libre», ocasionalmente puede ser un espectáculo de acción medio decente. Como protagonista, Taylor Kitsch ciertamente se adapta más a la parte de Tortured Warrior que el eternamente suave Chris Prattquien aparece en el estreno y el final de la primera temporada de siete episodios del spin-off para pasar el bastón. (Pratt continúa pareciendo que se está concentrando muy, muy duro en no parecer el tipo de tipo que lideraría el elenco de voz de «The Garfield Movie»). La secuencia de lucha de mano a mano extendida, un enfrentamiento entre un ligero hacker y su enemigo mucho más grande, es tenso y atractivo.

Desafortunadamente, «Dark Wolf» rara vez despliega las manos y los puños cuando las explosiones más grandes y menos precisas funcionarán. Del mismo modo, la trama prefiere martillar al espectador con la imagen simplista de los buenos estadounidenses versus «monstruos en la puerta» sobre los puntos más finos del conflicto geopolítico. El mismo refuerzo de rah-rah impulsó el espectáculo insigniaBasado en una novela del ex Navy Seal Jack Carr, para transmitir el éxito junto con series de videos Amazon Prime igualmente musculosas como «Tom Clancy’s Jack Ryan». (Carr Ejecution produce la serie «Lista de terminal» y comparte el crédito del creador en «Dark Wolf» con el showrunner David Digilio). Incluso si «Dark Wolf» logra un alcance similar, sin embargo, seguirá siendo el más valioso como un artefacto sociológico: una canción de Swan para la era del liderazgo global estadounidense con algunos gestos vagos e inferes de la ambiente moral.

«Dark Wolf» comienza alrededor de 2015 en Mosul, Irak, donde James Reece de Pratt y su compañero SEAL Ben Edwards (Kitsch) están entrenando a reclutas locales para luchar contra ISIS. Military Brass no lleva amablemente a la ejecución sumaria de Edwards de un adversario en represalias alimentadas por la ira por el asesinato de un traductor. Pero antes de que Edwards y su hermano en los brazos Raife Hastings (Tom Hooper), que crecieron en Zimbabwe y se describen, varias veces y con cero ironía, como «Rhodesia», puede hacer su vuelo de conexión desde Frankfurt, son reclutados por CIA Bigwig Jed Haverford (Robert Wisdom). Haverford atrae a la pareja con un lanzamiento convincente: «Las cosas se mueven más rápido aquí». Para el nuevo jefe de Edwards, los asesinatos extrajudiciales no son un descalificador; De hecho, son una ventaja.

Donde «la lista de terminales» mantuvo su trama de venganza en todo momento como un tipo de principio de organización mórbido, «Dark Wolf» es ante todo un argumento para dejar que los «defensores» en el suelo hagan lo que quieran en busca de su objetivo más amplio. Para Haverford, ese objetivo es destruir la República Islámica de Irán, que en ese momento se establece «Dark Wolf» estaba en medio de martillar una acuerdo nuclear histórico. (No hace falta decir que «Dark Wolf» no profundiza en los detalles del JCPOA, excepto para implicar que era una tontería creer que un régimen tan malvado y tortuoso negociaría de buena fe). Para la misión en cuestión, Haverford combina a Edwards y se apresuraba a los agentes de Mossad (Rona-Lee Shimon) y Tal (Shiraz Tzarfati). Si los eventos recientes lo han incomodado al apoyar a los agentes armados del estado israelí, bueno, tal vez se adhiera a NPR.

Para «Dark Wolf», la justicia no solo excusa la agresión («a veces es necesario matar para proteger») o daño colateral civil («Necesitamos mitigar lo que podemos y aceptar el resto»), este último se efectúa a través de múltiples tiroteos armados en medio de varias ciudades europeas. (Si alguno de ellos hace las noticias, no escuchamos sobre eso). También es una razón para ignorar las fallas más personales, como las de Landry (Luke Hemsworth, sí, el hermano de Chris y Liam), un contratista propenso a acosar sexualmente a sus colegas. Esta tendencia causa cierta fricción, pero finalmente se perdona debido a su compromiso con la causa.

Hay un desajuste general en «Dark Wolf» entre la hábil sutileza de un buen hilo espía y el machismo musculoso de la pornografía de guerra de la derecha poderosa que este espectáculo quiere ser. Landry inicia una secuencia climática al suspirar: «Prefiero tomar algunas cervezas, pero joderlo, hagamos una explosión»; Le Carré, esto no lo es. La eventual resolución de la historia sugiere algunos de los inconvenientes obvios de empoderar a los pistoleros individuales para tomar decisiones con consecuencias de largo alcance. Pero está precedido por tanta filosofía del sillón sobre «la pelea», y seguido de una falta total de consecuencias o lecciones aprendidas, que estos elementos equivalen a poco más que una hoja de higuera retórica.

Esta revisión se centra mucho en la aparente ideología de «Dark Wolf» porque hay muy poco en el programa. además Aparente ideología. Edwards tiene poca historia de fondo además de una prometida en casa a la que se niega a regresar, ni mucha personalidad además de su dedicación a sus camaradas. Es difícil para los actores emotar visiblemente bajo tantos equipos tácticos, aunque la gravita natural de la sabiduría ayuda a elevar el material mediocre. Del mismo modo, los directores Frederick EO Toye («Shōgun»), Liz Friedlander («Fallout») y Paul Cameron («Westworld») animan los guiones donde pueden. Lo real razón para ser De un programa como «Dark Wolf» es apuntalar una mitología particular: el estadounidense que hace del mundo un lugar mejor siguiendo sus propios instintos violentos. Si el ejercicio tiene éxito como arte es casi por el caso.

Los primeros tres episodios de «La lista de terminales: Dark Wolf«Ahora se transmiten en Amazon Prime Video, con episodios restantes transmitiendo semanalmente los miércoles.