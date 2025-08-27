Fortalecimiento de la almohadilla, el Ministro de Asuntos Interiores solicitó al gobierno regional en el sureste de Sulawesi que viva a las SIPYS y el sector privado

VIVA – Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian enfatizó la importancia del papel de las micro, pequeñas y medianas empresas (Umkm) Junto con el sector privado para fortalecer Ingresos generados localmente (Almohadilla) en la provincia del sureste de Sulawesi (sureste de Sulawesi) y a nivel de distrito/ciudad. Además, los datos muestran que la estructura fiscal del gobierno local (PEMDA) en la región del sureste de Sulawesi todavía está dominada por la transferencia del gobierno central, con los logros de la PAD que no son óptimos.

«Bueno, el punto es que desde el perfil que hemos visto, el sudeste de Sulawesi está dominado por la transferencia central. La almohadilla es solo un nivel provincial y de la ciudad bastante decente», dijo el Ministro de Asuntos Interiores al equipo de medios en el Reunión de Liderazgo Provincial (Rapimprov) de la Cámara de Comercio del Sureste del Sureste y la Industria (Kadin), en el Hotel Claro, la ciudad de Kendari, miércoles (27/8/2025).

Según el Ministro del Interior, esta dependencia es un desafío. Además, la mayoría de las transferencias centrales se utilizan para el gasto de empleados y operativos, además de cumplir con los estándares de servicio básicos, como la salud y la educación.

«Por lo tanto, dije anteriormente, el punto es que debe activar el sector privado, las MIPYME, las micro, que es, incluidos los grandes inversores, se debe dar conveniencia. El sureste de Sulawesi nunca podrá saltar, me atrevo a garantizar si los ingresos originales de la región no aumentan a través de la transferencia central», dijo.

El Ministro del Interior explicó que los logros de PAD que pudieron superar la transferencia central serían una gran señal de progreso para el sureste de Sulawesi. Por el contrario, el PAD bajo muestra que el sector privado no se ha desarrollado y debe moverse. Por lo tanto, el gobierno regional debe estar activo para establecer la comunicación con Kadin, escuchar las necesidades de los empresarios y discutir el potencial de la región que se puede desarrollar.

«La clave es revivir el sector privado. Bueno, para revivir este sector privado, en mi opinión, sus empresarios tienen instintos comerciales, hay canales, hay organizaciones, Kadin. Aproveche Kadin tanto como sea posible, debe proporcionarles conveniencia para el diálogo», agregó.

Hizo hincapié en la importancia del gobierno local para escuchar las ideas de los empresarios que son miembros de Kadin. Varios potenciales poseen el sureste de Sulawesi, tanto de los sectores agrícola, de plantación y de servicios, deben activarse. Además, esto debe estar respaldado por las políticas gubernamentales que proporcionan espacio de crecimiento para el mundo de los negocios.

«Bueno, entonces está respaldado por las políticas propiedad del gobierno como titulares de políticas, responsables políticos. Cualquiera de los incentivos, ya sea el nombre de la facilidad de permiso lo más rápido posible, lo que sea que se le pregunte al emprendedor, siempre y cuando las reglas del corredor, dan rápidamente.