Resulta que la fiscalía no se limitó a registrar la oficina del alcalde de Yakarta Oriental por presunta corrupción en el proyecto de máquinas de coser.

Jacarta – Fiscal de Distrito (Fiscal) Yakarta Oriental continúa acelerando las investigaciones sobre presunta corrupción en adquisiciones máquina de coser por valor de 9 mil millones de IDR.

El lunes 10 de noviembre de 2025, el equipo de investigación no solo registró uno de los subdepartamentos de la alcaldía del este de Yakarta, sino que también llevó a cabo buscar en la zona de Kelapa Gading, en el norte de Yakarta.

«El Fiscal de Delitos Especiales de la Fiscalía del Este de Yakarta ha realizado registros en dos lugares», dijo el jefe de la Sección de Inteligencia de la Fiscalía del Este de Yakarta, Yogi Sudharsono, el martes 11 de noviembre de 2025.

Yogi agregó que la búsqueda se llevó a cabo sobre la base de una Orden de Investigación del Jefe de la Fiscalía del Distrito Oriental de Yakarta Número: Print-01/M.1.13/Fd 1/10/2025 de fecha 24 de octubre de 2025. El equipo también obtuvo una serie de documentos importantes relacionados con la adquisición de la máquina de coser.

«A partir de los resultados de la búsqueda, el equipo de investigación obtuvo documentos relacionados que pueden utilizarse como prueba», dijo.

Anteriormente se informó que el equipo de investigación de la Fiscalía del Distrito Oriental de Yakarta (Kejari) llevó a cabo una búsqueda en la Oficina del Alcalde de Yakarta Oriental para investigar un caso de presunta corrupción en un proyecto de adquisición de máquinas de coser por valor de 9.000 millones de IDR.

«Anteriormente, un equipo de investigadores de Kejari llevó a cabo una búsqueda con respecto a la adquisición de máquinas de coser por un total de más de 9 mil millones de IDR», dijo el lunes el jefe de la Sección de Delitos Especiales (Kasie Pidsus) de Kejari Oriental de Yakarta, Adri Eddyanto Pontoh, en la Oficina de Kejari Oriental de Yakarta.

La búsqueda forma parte de una investigación sobre la adquisición de máquinas de coser e hilos que se llevará a cabo entre 2022 y 2024.

Durante la búsqueda, los investigadores tomaron una serie de documentos y pruebas de la Oficina del Alcalde del Este de Yakarta.

«Algunos de los documentos que hemos tomado temporalmente son Documentos de Ejecución Presupuestaria (DPA), computadoras, Unidad Central de Procesamiento (CPU) y varios otros documentos», explicó Adri.

Según Adri, estos artículos serán confiscados oficialmente tras recibir una orden judicial.

Esta medida se tomó para fortalecer el proceso de investigación y garantizar que todos los documentos relacionados con las adquisiciones puedan verificarse minuciosamente.

«De hecho, esto es necesario para fines de investigación. Presentaremos estos documentos al tribunal para su confiscación», dijo Adri.