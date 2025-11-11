El valor de Cade Cunningham lleva a los Pistons a una salvaje victoria en tiempo extra

Getty

Al fin y al cabo, el juego se trata de un cubo. Cade Cunningham poner el Pistones de Detroit de espaldas el lunes por la noche, lo que los llevó a una emocionante victoria en tiempo extra por 137-135 contra el Magos de Washington. El juego lo tuvo todo: una fuerte caída, un tiro decisivo de un jugador de rol y una actuación que capturó de qué está hecho el joven líder de los Pistons.

El punto de inflexión de la noche llegó al final del último cuarto cuando Cam Whitmore persiguió a Cunningham en un contraataque y le hizo falta fuerte mientras hacía un mate, según The Athletic. Cunningham aterrizó sobre su espalda baja, rodó de dolor y abandonó brevemente el juego mientras los fanáticos dentro del Little Caesars Arena cantaban “¡MVP!” El momento encendió una chispa. Detroit perdía por ocho con poco más de cuatro minutos restantes, y lo que siguió fue el tipo de remontada que define la identidad de un equipo.

El milagro de Jenkins envía el juego a tiempo extra

Quedan 1,9 segundos En el tiempo reglamentario y los Pistons perdían tres puntos, el entrenador en jefe JB Bickerstaff tuvo que preparar una jugada para salvar la noche, informa Detroit News. Lo que pasó después no estaba en el libro de jugadas. Como Jalen Duren resbaló mientras colocaba una pantalla, Cunningham se vio obligado a improvisar y encontró al guardia novato Daniel Jenkins en la esquina. Jenkins se elevó sobre Bub Carrington y agotó los tres que empataron el juego cuando el tiempo expiró.

«Estaba viendo la obra y todos se cayeron», dijo Jenkins. «La pelota terminó en mis manos. Después de eso, la atrapé y la lancé con confianza».

El tiro dio vida a la arena y llevó a Detroit a la prórroga, donde sellaron una de las victorias más dramáticas de la temporada.

La noche histórica de Cunningham

Cunningham no sólo lideró a los Pistons emocionalmente: hizo historia en el proceso. El jugador de 22 años acabó con 46 puntos, 12 rebotes, 11 asistencias, cinco robos y dos tapones en 46 minutos. Su enfoque implacable tuvo un costo, ya que acertó 14 de 45 tiros de campo. Al fallar 31 tirossuperó la marca de 2002 de Kobe Bryant de más tiros de campo fallidos en un solo partido desde el NBA comenzó a rastrear datos de tiros en 1983-1984, informa Sports Illustrated.

Fue una actuación agotadora e inolvidable que mostró todo el espectro de la competitividad de Cunningham. Sus 45 intentos empataron a Bryant en la séptima mayor cantidad de tiros realizados en un juego durante ese lapso, con Bryant manteniendo el récord de 50 en su final de 2016.

«Hay valor en ellos. Hay dureza en ellos. No podría estar más orgulloso de su esfuerzo», dijo Bickerstaff después de la victoria. «Con tantos cuerpos como estábamos, un partido difícil anoche, un equipo sentado aquí esperándonos frescos… podríamos habernos dado por vencidos, pero esa no es la naturaleza de este grupo».

Los Pistons lograron la victoria a pesar de carecer de seis jugadores clave, incluidos Tobias Harris, Isaiah Stewart y Ausar Thompson. CJ McCollum bajó 42 puntos para Washington, pero falló dos veces en los últimos segundos cuando los Wizards perdieron su novena derrota consecutiva para caer a 1-10, según ESPN.

Con la victoria, Detroit se mantiene en la cima de la Conferencia Este con 9-2 y luce como un equipo construido sobre la base de la fe y la columna vertebral. Puede que Cunningham haya realizado 45 tiros, pero todos cuentan la misma historia: se niega a dejar de disparar cuando su equipo más lo necesita.