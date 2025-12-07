Ravens TE Isaiah probablemente en el centro de otra controversia de TD

Otra semana, otra controversia de touchdown para Cuervos de Baltimore ala cerrada Isaías probable.

Esta semana, puede que les haya costado a los Ravens un lugar en los playoffs.

Probablemente pareció anotar el touchdown de la ventaja en el último cuarto de una derrota de la Semana 14 ante los Acereros de Pittsburgh pero los árbitros dictaminaron que nunca tuvo posesión del balón.

En la jugada, Likely pareció atrapar el balón con las manos y dar varios pasos antes de que el cornerback de los Steelers lo apartara. Joey Porter Jr. El touchdown les habría dado a los Ravens la ventaja en lo que terminó siendo una derrota 27-22 en un enfrentamiento crítico de la AFC Norte.

Se produjo una semana después de que Likely perdiera el balón mientras corría hacia la zona de anotación para un touchdown en una derrota por 32-14 ante los Bengalíes de Cincinnati.

“Isaías Probable Me robaron” El Reino de los Cuervos escribió en su cuenta oficial X.

Fue la segunda derrota consecutiva de los Ravens, que cayeron a 6-7 en general.

«Sólo tengo que bajar ese tercer pie» Probablemente bromeó después del juego. «Tomaron una decisión… tenemos que vivir con lo que digan los árbitros al final del día».

Probablemente abrió 2024 con otra controversia

Es la tercera vez en las últimas dos temporadas que Likely ha estado en el centro de una controversia sin touchdown.

Probablemente pareció atrapar el touchdown ganador del juego en una derrota ante el Jefes de Kansas City en el primer partido de la temporada regular de 2024, solo para ver la decisión anulada después de que se pudiera ver un dedo de sus zapatos negros tocando la línea trasera pintada de blanco de la zona de anotación en el Arrowhead Stadium.

«Quizás la próxima vez use tacos blancos, es lo que le diría», mariscal de campo de los Chiefs. Patricio Mahomes Bromeó después del partido.

“Isaías Probable es el rey de *casi* anotar touchdowns”, Dylan Orrell de PolyMarket escribió en su cuenta oficial de X.

Este también podría ser uno de los juegos finales. Jugadas probables para los Ravens.

Durante mucho tiempo se pensó que era el heredero aparente del ala cerrada veterano Marcos AndrewsProbablemente se perdió 3 juegos con un pie roto para empezar la temporada y ha luchado en su regreso.

La semana pasada, los Ravens firmaron a Andrews, de 30 años, con una extensión de contrato por tres años y $39,3 millones, lo que prácticamente garantiza que Likely se convertirá en agente libre después de esta temporada.

Las redes sociales escupen veneno digital después de la llamada de TD

Si este no es el momento más enojado que los fanáticos de los Ravens hayan estado en línea, sería interesante ver qué piensa la gente que lo ha superado. Porque se puso feo rápidamente.

“ISAÍAS PROBABLE ATRAPA EL BALÓN EN LA ENDZONE Y DA DOS PASOS”, Memes de Baltimore escribió en su cuenta oficial X. “NFL ARBITRAJE NECESITA SER RESPONSABLE POR ROBO EL cuervos ¡DE UN TOUCHDOWN QUE GANÓ EL PARTIDO! ¡¡LOS CUERVOS DEBEN ESTAR EN PRIMER LUGAR!! ¡¡OFICIAL HORRÍFICO!!

«Claramente no sé qué es una atrapada en la NFL». Sarah Ellison de Ravens Vault escribió en su cuenta oficial X. “Isaías Probable Tenía posesión y dio dos pasos. Qué tonto”.

Vale la pena señalar que Probablemente podría haber metido fácilmente la pelota como se supone que debes hacer cuando atrapas un pase, de la misma manera que a los jugadores de fútbol se les enseña a atrapar la pelota cuando son niños pequeños.

«Isaiah Likely tiene que acercar la pelota a su cuerpo», Yves Saint-Lorent escribió en X. “Di lo que quieras sobre la anulación del touchdown, pero él tiene que meter el balón”.