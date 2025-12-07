Ministro de Medio Ambiente convoca a 3 empresas en la cuenca de Batang Toru debido a inundaciones en el norte de Sumatra

Jacarta – Ministro de Medio Ambiente (LH), Hanif Faisol Nurofiq aseguró que su partido convocaría a tres compañía que opera en Distrito de flujo del río (EL) Batang ToruEl norte de Sumatra llevará a cabo una auditoría ambiental el lunes 8 de diciembre de 2025.

Las tres empresas incluyen PT Agincourt Resources, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) y PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), el desarrollador de la central hidroeléctrica de Batang Toru. La ministra de Medio Ambiente también visitó las tres empresas

«Hemos convocado a las tres empresas para una inspección oficial el 8 de diciembre de 2025 en Yakarta. Las cuencas de Batang Toru y Garoga son zonas estratégicas con funciones ecológicas y sociales que no deben verse comprometidas», afirmó el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol, en un comunicado citado el domingo 7 de diciembre de 2025.

El Ministro de Medio Ambiente subrayó que el llamado se realizó tras inspecciones aéreas y terrestres en los tramos superiores de las cuencas de Batang Toru y Garoga para verificar la causa del desastre y evaluar la contribución de las actividades comerciales al aumento del riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas de protección ambiental.

Con base en los hallazgos de campo, el gobierno decidió suspender temporalmente las operaciones de las tres empresas y exigir auditorías ambientales como medida para controlar la presión ecológica en la cuenca aguas arriba, que tiene una función vital para la sociedad.

El Ministro Hanif también enfatizó la necesidad de una evaluación integral de todas las actividades comerciales en la zona, especialmente con precipitaciones extremas que ahora han alcanzado más de 300 mm por día.

«La restauración ambiental debe verse como un paisaje unificado. Calcularemos los daños, evaluaremos los aspectos legales y no descartamos la posibilidad de iniciar procedimientos penales si se descubren violaciones que empeoran el desastre», explicó Hanif.

KLH/BPLH ahora está intensificando la verificación de la aprobación ambiental y la idoneidad espacial para todas las actividades en pendientes pronunciadas, cuencas aguas arriba y canales fluviales. Se tomarán medidas policiales si se descubren infracciones que aumentan el riesgo de desastre.

El diputado de Aplicación de la Ley Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Rizal Irawan, explicó en una ocasión similar que los resultados del monitoreo aéreo mostraron que hubo un desmonte masivo de tierras que estaba aumentando la presión sobre la cuenca.

«Desde la perspectiva del helicóptero, está claro que las actividades de limpieza de tierras para plantas hidroeléctricas, plantaciones forestales industriales, minería y plantaciones de palma aceitera son visibles. Esta presión provoca la caída de grandes cantidades de material de madera y la erosión. Continuaremos ampliando la supervisión a Batang Toru, Garoga y otras cuencas en el norte de Sumatra», dijo Rizal Irawan.