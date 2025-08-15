¿Qué le pasa a Dewa United? ¡Campeones Estrellas Estrellas y favorecidos, incluso perdidos 2 veces seguidas!

Padang, Viva – Dewa United Banten FC nuevamente se tragó una píldora amarga al comienzo de la temporada Súper liga 2025/26. El equipo repleto de estrellas que fue predicho como candidato campeón fue derrotado 0-2 del anfitrión Semen Padang FC En la segunda semana del partido en el estadio Haji Agus Salim, Padang, el viernes 15 de agosto de 2025.

Esta derrota se convirtió en la segunda seguida para el equipo de Jan Olde Rierterink, después de ser humillada previamente por Malut United en el partido inaugural.

Semen Padang Rose

Para Semen Padang, esta victoria fue el redentor de su derrota en la primera semana. Jugando frente a sus propios seguidores, Kabau Sirah parecía disciplinada en la parte posterior al mismo tiempo aprovechando efectivamente las oportunidades.

Aunque Dewa United controló más el balón y amenazó varias veces a través de ataques organizados, la robusta defensa del anfitrión hizo que la amenaza fuera cruda.

El punto muerto finalmente estalló en el tiempo de lesión. Filipe Chaby abrió el puntaje a través de un hermoso tiro libre en los 90+3 minutos, seguido del gol de Bruno Gomes cuatro minutos después, quien aseguró una victoria por 2-0.

Registre los primeros tres puntos

Este resultado le da a Semen Padang los primeros tres puntos de la temporada, mientras que al mismo tiempo decide su ayuno rápido en la casta más alta. Anteriormente, no lograron anotar en dos partidos consecutivos contra Arema FC y Persib Bandung.

Esta victoria también fue un lugar de dulce venganza después de perder en las últimas dos reuniones contra Dewa United.

El sufrimiento de Dewa United

Para Dewa United, este resultado negativo es una alarma grave. El equipo que fue fortalecido por muchos jugadores principales aún no había ganado un solo punto de los dos primeros partidos. La cohesión y el asentamiento final se convierten en una gran tarea para Riekerink.

La siguiente prueba no es menos pesada. Dewa United viajará a la sede de Persik Kediri, un equipo que a menudo dificulta a los invitados. Con una situación deprimida, la victoria se convierte en un precio fijo si no quieren ser dispersos en la parte inferior del tablero desde el comienzo de la temporada.