Elija el protagonista del 80 aniversario de la República de Indonesia en Lenteng Agugg

Yakarta, Viva -Este del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia, el público destacó la ausencia del quinto presidente de la República de Indonesia, Megawati Soekarnoputri, de una ceremonia estatal en Palacio Merdeka.

Leer también: Hasto fue nombrado nuevamente el Secretario General, Puan esperaba que PDIP fuera más sólido



Palacio a través del Ministro de Secretario de Estado (Menseneg) Praseto Se indica que el Presidente del Partido Democrático de la Lucha de Indonesia no estará presente en el Palacio el domingo 17 de agosto de 2025.

Prasetyo confirmó que Megawati dirigiría el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en la escuela PDI-P del Partido, Lenteng Agung, South Yakarta, el mismo día.

Leer también: Los partidarios dejan la moneda de la lucha a Hasto después de ser inaugurado como Secretario General de PDIP, esto es significado



«Sí, por el momento», dijo Praseteto en el complejo de edificios DPR/MPR RI, Senayan, Yakarta, el viernes 15 de agosto de 2025 fue citado por Antara.

Prasetyo enfatizó que la invitación oficial había sido entregada a casi todas las figuras nacionales, incluido el ex presidente de la República de Indonesia, para asistir a la ceremonia en el Palacio de Merdeka. Sin embargo, la decisión de asistir se presentó por completo a cada personaje.

Leer también: La regeneración de reclamos PDIP todavía existe a pesar de que Hasto se convirtió en el tercer secreto



«Es completamente nuestra decisión dejarlo a él», dijo.

El presidente del PDI -P DPP Ganjar Pranowo también confirmó la agenda. Según él, Megawati dirigirá la ceremonia en Lenteng Agung.

«Creo que la madre dirigirá la ceremonia en Lenteng Agung», dijo Ganjar.

Este fenómeno no es la primera vez. El año pasado, Megawati tampoco asistió al 79 aniversario de la independencia de la República de Indonesia que se celebró en la capital de Nusantara (IKN). En ese momento, el PDI Perjuangan DPP explicó que la decisión de Megawati de liderar la ceremonia en Lenteng Agungg era una forma de respeto por la solicitud del cuadro del partido con los toros de bozal blancos.

Este año, el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia se centrará en el patio del Palacio Merdeka y el área del Monumento Nacional (MONAS), Yakarta.

Basado en la circular del Secretario del Ministro de Estado, el número B-25/M/S/Tu.00.03/08/0825, el presidente indonesio, Prabowo Subianto, actuará como el inspector de ceremonia en los segundos de la proclamación y ceremonia para reducir la bandera roja y blanca.

Los invitados invitados presentes incluyeron a los líderes de la institución estatal, el gobernador del banco Indonesia, el ministro del gabinete rojo y blanco, el fiscal general, el comandante del TNI, el jefe de la policía nacional, el embajador de los países amigos y el representante de la comunidad. También se aconsejó a los participantes que usen el archipiélago como parte de la celebración que aumentó la riqueza de la cultura indonesia.

La ausencia de Megawati en este momento histórico volvió al centro de atención público, dado su papel como una de las figuras importantes que habían dirigido este país. La decisión de liderar la ceremonia en la base del partido ciertamente condujo a especulaciones sobre las razones y los significados detrás de estos pasos.