¡Qatar está devastado! Canadá partidos con 6 goles sin respuesta en el Mundial 2026, Jonathan David Hattrick

VIVA – La selección canadiense logró su primera victoria en el Mundial 2026 al vencer 6-0 a Qatar en el partido del Grupo B en Vancouver, Columbia Británica, el viernes 19 de junio de 2026 en la madrugada WIB.

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Esta victoria histórica fue también la mayor victoria para un país miembro de CONCACAF en la historia de la Copa Mundial.

Canadá pareció dominante desde el inicio del partido y cerró el partido con seis goles sin respuesta. Jonathan David fue el protagonista de la victoria al marcar un hat-trick en el minuto 29, 45+3 y 90+2. Los otros tres goles los marcaron Cyle Larin, Nathan Lintasa y un gol en propia meta de Ahmed Al Mannai.

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Estos resultados hicieron que Canadá registrara la mayor victoria en la historia de los países de CONCACAF en la Copa del Mundo. Además, los seis goles marcados en un partido fueron más que el total de goles marcados por Canadá en todas sus participaciones anteriores en la Copa del Mundo.

De hecho, Qatar todavía pudo ofrecer resistencia al comienzo del partido. Sin embargo, la situación cambió drásticamente después de que Homam El Amin recibiera una tarjeta roja en el minuto 33 después de que una revisión del VAR cambiara la decisión inicial del árbitro.

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Jugar con 10 personas hizo que a Qatar le resultara difícil igualar la agresividad de Canadá. Jonathan David luego aumentó la ventaja a 3-0 justo antes del descanso con su segundo gol del partido.

El desastre volvió a golpear a Qatar al comienzo de la segunda mitad. Assim Madibo recibió una tarjeta roja tras cometer una dura falta sobre Ismael Kone en el minuto 52.

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El incidente se convirtió en el momento más preocupante del partido. Kone sufrió una fractura en la pierna tras ser golpeado por la entrada de Madibo. Los jugadores de ambos equipos inmediatamente dieron serias reacciones al ver el estado del mediocampista canadiense.

El equipo médico ingresó inmediatamente al campo para brindar tratamiento. Luego, Kone fue evacuado del campo en estado consciente y saludó a la audiencia.

Con ventaja en el número de jugadores, Canadá tiene más libertad para controlar el juego. Nathan Lintasa, que sustituyó a Kone, marcó el cuarto gol pocos minutos después del incidente.

Canadá luego agregó dos goles más a través del gol en propia puerta de Ahmed Al Mannai en el minuto 75 y el tercer gol de Jonathan David en el tiempo de descuento para sellar una aplastante victoria por 6-0.