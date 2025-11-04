Prabowo desembolsó IDR 5 T para agregar 30 trenes Jabodetabek KRL

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto aprobó una asignación presupuestaria de 5 billones de IDR para la incorporación de una serie de trenes eléctricos (KRL) Jabodetabek.

Prabowo dijo que para una serie de trenes se necesitan 9 millones de dólares. Entonces, para la serie 30 podría requerir alrededor de 4,8 billones de IDR.

«Para Jabodetabek, director general del PT kai dijo que tenía que hacer adiciones carro. ¿Carruaje o serie? 30 series, nueva serie. Una serie cuesta 9 millones de dólares. Él propuso. El total es 4,8 billones. ¿Es eso cierto?», dijo Prabowo mientras le preguntaba al director general de KAI en la estación de Tanah Abang Baru, el martes 4 de noviembre de 2025.



El presidente Prabowo Subianto tomó el KRL desde la estación Manggarai hasta la estación Tanah Abang Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Jefe de Estado subrayó que no dudaría en desembolsar fondos en beneficio del pueblo en general. De hecho, dijo, le dio a PT KAI Rp. 5 billones para construir la serie de trenes

«Estoy de acuerdo. De hecho, lo asigné, incluso propuso 4,8 T, acepté. No, no 4,8 T. ¡Acepté 5 T! Si es para el pueblo en general, no lo dudo. Ahorramos el dinero, pero los intereses del pueblo están por encima de todos los intereses», dijo Prabowo.

Por otro lado, Prabowo preguntó cuánto tiempo llevaría completar las 30 nuevas series KRL adicionales al director general de PT KAI, Bobby Rasyidin. Luego dio un plazo de un año para completarlo.

«¿Cuántos meses puede durar el Director KAI?» -Preguntó Prabowo.

«Seis meses señor», respondió Bobby.

«¿Escuchaste esto, 6 meses? No importa, le daré un año. Luego estará estresado, luego estará estresado y no podrá dormir», dijo Prabowo.

«No te preocupes, si puedes, está bien por 6 meses, pero en un año, son las personas los testigos. Así que habrá 30 nuevas series adicionales», continuó Prabowo.

Anteriormente, el Presidente Prabowo Subianto ordenó a PT Kereta Api Indonesia (Persero) o PT KAI garantizar la seguridad, comodidad y limpieza de los trenes, especialmente Jabodetabek KRL. De hecho, Prabowo ordenó a KAI que añadiera inmediatamente vagones Jabodetabek KRL.

Así lo transmitió el director general de PT KAI, Bobby Rasyidin, después de reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el lunes 3 de noviembre de 2025.

Prabowo, dijo Bobby, considera que los trenes son muy importantes para la civilización de una nación y la responsabilidad del Estado y su gobierno. Por lo tanto, Prabowo ordenó a PT KAI que garantizara la comodidad, seguridad y limpieza de los servicios de trenes en las estaciones, vías y vagones.